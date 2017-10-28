Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk milletinin yeniden gücünün farkına varmış olmasına adeta birileri kudurmuş durumda. Türk milleti kardeşleri ile birlikte yeniden kurulan dünyada hakkettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza kim engel olabilir? Çalışıyoruz, koşuyoruz, milletçe koşuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreni ve AK Parti Konya İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmak üzere Konya’ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Havaalanından Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile şehir merkezine geldi. İlk olarak Konya Valiliğine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan toplu açılış töreni için Mevlana Meydanı’na geçti. Törene, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Eski Başbakan AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol mensupları katıldı.

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, bedeli 1 milyar 400 milyon lira olan 50 adet projenin açılışı için Konya’da olduklarını belirterek, “Konya her zaman bizim davamıza omuz verdi. 16 Nisan halk oylamasında da Konya yüzde 73 destekle güçlü bir şekilde evet dedi. Konya, 15 Temmuz gecesi bu meydanda alçak FETO darbesine karşı büyük bir imanla kadın erkek, genç yaşlı meydana indiniz, demokrasi nöbetlerinde ‘Türk Milleti kabul etmez illeti’ dediniz. Bir olduk, beraber olduk. FETÖ’cü hainlerin, onun arkasındaki şer odaklarının da tezgahını bozduk. Allah hepinizden razı olsun. Hiç merak etmeyin, hesaplarını en ağır şekilde veriyorlar. Allah’ın izni ile bu yiğit milletin bileğini asla bükemeyecekler. Bir olmaya, iri olmaya, diri olmaya devam edeceğiz, birlikte Türkiye olacağız. Konya’yı geleceğin marka şehirlerinden biri yapmak için 15 yıldır durmadan çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Konya bizim baş tacımız. 15 yılda Konya’ya 40 milyar lira yatırım yaptık. Konya’da 15 yıl önce 150 kilometre bölünmüş yol vardı şimdi 1000 kilometreyi geçtik. Konya, ticareti, sanayisi, ulaşımı için çok önemli olan çevre yolunun yapımına başladık. 15 yılda 19’u hastane olmak üzere 74 sağlık tesisini yaptık ve hizmete aldık. 55 bin metre kare alana sahip yüksek hızlı tren garı temelini Ağustos’ta attık. İnşallah önümüzdeki sene yine Konya yüksek hızlı tren garını da tamamlamış olacağız. Konya Karaman hızlı tren hattını da önümüzdeki sene açıyoruz. Bugüne kadar Konya’ya nasıl hizmetler yaptıysak bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.

"2019 seçimlerinde Konya’dan tüm Türkiye’ye örnek olacak bir netice bekliyorum"

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, 6 aylık bir aranın ardından bir kez daha Konyalılarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, “16 Nisan halk oylamasında yüzde 73’lük oranıyla büyük, güçlü Türkiye mücadelemize destek veren Konyalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu yolda bizi hiç yanlış bırakmadınız. Bu yolda hep birlikte yürüdük. Şimdi önümüzde yeni bir hedef var. 2019 seçimlerinde Konya’dan tüm Türkiye’ye örnek olacak bir netice bekliyorum. Bunun için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Türkiye’nin Güney sınırlarından ekonomisine kadar her taraflı kuşatılmaya çalışıldığı dönemden ancak bu şekilde kurtulabiliriz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Olacağız ki o senaryoları yıkıp atabilelim. Bunu Çanakkale’de yaptık, Kurtuluş Savaşı’nda yaptık, 15 Temmuz’da yaptık, inşallah önümüzdeki süreçte de aynı irade, aynı kararlılık ve cesareti ortaya koyarak ülkemizi aydınlık geleceği hep birlikte taşıyacağız. Biz de Allah’ın izni ve yardımı ile milletimizin ve sizlerin desteği ile ikrarımızdan dönmeyeceğiz. Rabbim sizlerden razı olsun. Hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bizi bölemeyecekler. Bizi parçalayamayacaklar ve dünyaya Türk’ün inşallah şanını çok daha güçlü kılarak bildireceğiz, duyuracağız” şeklinde konuştu.

Konya’da tamamlanan yaklaşık 1.5 milyar liralık yatırımların açılışını yaptıklarını ifade ederek, “Konyamıza memleketimize hayırlı olsun. Bakanlıklarımız Konya’yı bu yatırımlarla şenlendirir de belediyelerimiz durur mu? Onlar da koşuşturuyor. Pek çok yatırımı hayata geçirdiler. Büyükşehir Belediyemizin caddeden kuyu su depolarına kadar 513 milyonluk yatırımlarını da hayata geçiriyoruz. Belediyelerimiz birbirleriyle yarışıyor. Çünkü Konya’ya bunlar yakışır. İnşallah Konya bir çekim alanı oluşturduğuna göre, dünyanın değişik yerlerinden Konya’yı sürekli olarak ziyarete gelenler herhalde boşuna gelmiyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz 15 yılda Türkiye’de olduğu gibi Konya’yı da nereden nerede getirdiğimizin sizler şahidisiniz. Konya’da da şehir büyüdükçe trafik konusunda sıkıntılar artmaya başladı. Çevre yolundan metroya kadar yapılması gereken yatırımların farkındayız. İnşallah hem ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız, belediyelerimiz 2023 Konya’sı için bunları hayata geçirmeye devam edecekler. Tüm bu yatırımların takipçisi olduğumu bilmenizi isterim” dedi.

Mustafa Yaşar Beşer - Çağrı Cihan Yıldız - H. İbrahim Parlak - Yasin Can