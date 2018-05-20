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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş suikast ihbarı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlediği ortak basın toplantısında, suikast iddialarına yönelik soruya yanıt vererek, "Bu haber bana Milli İstihbarat Teşkilatından ulaştı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş suikast ihbarı açıklaması

20 Mayıs 2018 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek’te Bekir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Erdoğan ve İzzetbegoviç ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, yapılacak otoyola ilişkin açıklamasında, “Bunlar adeta Türkiye’nin buradaki sanayi yatırımlarının amiral gemisi. Bunca insan orada istihdam ediyorlar. Kimyasal ürünlerde de hammadde temini, şart bu hammadde temizi sağlanacak diye onlar da gelip buralarda bu yatırımları yapmışlardır. Bize de yardımcı olun ki burada üretimlerimizi sağlayalım diyorlar.

Diğer konuya gelince, orada aslında üçlü mekanizma var. Sırbistan, Bosna-Hersek, Türkiye. Burada gerçekten atılacak bu adımla Belgrad’dan Saraybosna’ya ve Tuzla, bütün bu alanları kapsayacak şekilde yapılacak olan yolların özelliği çok çok farklı. Kolay bir altyapı yok burada. Gerek tüneller, gerek buralardaki özellikle tünellerin dışında köprüler vs. bütün bunlarla dağlık bölgeleri andırıyor. Burası gerçekten zor. Bittiği zaman bütün Balkanlar bu işten çok mutlu kalacak. Kendi kendini de amorti edecek burası aslında. Ama yapımında zorluk var. 3 milyar euronun üzerinde burada bir yatırım gerekecek. Bu yatırımı yaparken EXIM desteği ile bu yapılacak. EXIM desteği olmadan burayı halledebilmek mümkün değil.Müteahhitlerin de buraya katkısı olacak ama katkının miktarı ne olacak. Bu yüzde 15-20 olarak katkı gelecek, diğeri ise EXIM kredisi ile gelecek. Temennim odur ki burada bu yatırım altyapı yatırımı olarak gerçekleşsin ve bu adeta bölgenin barış iksiri olsun” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, suikast iddialarına yönelik ise "Bu haber bana ulaştı. Zaten bana ulaştığı için buradayım. Bu haber bana Milli İstihbarat Teşkilatımızdan ulaştı. Bu ulaştığı için de buradayım. Çünkü bu tür tehditler, bu tür operasyonlar bizi bu yoldan alıkoyamaz. Biz yola çıktığımız zaman, yolumuza devam ederiz. Burada Avrupa’nın değişik yerlerinden gelen binlerce insan burada gelir de eğer görüşmek, buluşmak istediği lideri göremezse, bu benim için doğru bit şey olur mu? Onun için biz kendileri ile burada bu akşam buluşacağız. Bizim planımız çok farklı bir plandır. Yolumuza çıktığımız zaman yılmadan devam ederiz, 15 Temmuz’daki gibi" açıklamasını yaptı.  

 

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