Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Zekai Aksakallı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'ndan açıklarda bulundu. Erdoğan Korgenaral Zekai Aksakallı’ya verilen yeni görev ile ilgili "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu. Bu YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte orada bu görevini devam ettirecek" ifadelerini kullandı.