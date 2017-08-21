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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Zekai Aksakallı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Korgenaral Zekai Aksakallı’ya verilen yeni görev ile ilgili konuştu. Erdoğan," Askerlikte kırgınlık kavramı olmaz.Nerede görev verilirse, asker gider orada görevini yapar "dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan flaş Zekai Aksakallı açıklaması

21 Ağustos 2017 11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Zekai Aksakallı açıklaması - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'ndan açıklarda bulundu. Erdoğan Korgenaral Zekai Aksakallı’ya verilen yeni görev ile ilgili "Askerlikte kırgınlık kavramı gibi bir kavram olmaz. Nerede bir görev verilirse asker gider görevini yapar. Şu anda zaten Zekai Aksakallı'nın Özel Kuvvetler'deki görev süresi de doldu. Bu YAŞ toplantılarında da değerlendirmeler neticesinde 2. Kolordu'ya atanması ile alakalı ilgili birimler teklifi getirmiş vaziyetteler. Bundan sonraki süreçte orada bu görevini devam ettirecek" ifadelerini kullandı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan, Zekai Aksakallı


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