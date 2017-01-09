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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’Gazeteciler Günü’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajında, sosyal medyaya dikkat çekerek, "Bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, terör propagandası yapılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin nasıl önüne geçilebileceği meselesi günümüz dünyasında halen çözüm aranan konular arasındadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Gazeteciler Günü mesajı

09 Ocak 2017 17:13

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesini ilke edinmiş tarafsız ve özgür basın, demokratik, şeffaf ve gelişmiş devletlerin önemli güçlerinden biridir. Basın ve ifade özgürlüğünün, halkımızın haber alma hakkıyla birlikte geliştiği ortamlarda, medya organlarının vatandaşlarımıza tüm gelişmeleri doğru aktarması, kamuoyunun bilgilenmesinde ve bilinçlenmesinde kilit bir rol oynamaktadır. Medyanın bağımsızlığının en iyi biçimde sağlanması için, hukuki düzenlemeler kadar, basın kuruluşlarının ve çalışanlarının, meslek ahlakına, tarafsızlık ilkesine uymaları, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygıyı esas almaları, toplumsal sorumluluğu göz önünde bulundurmaları da önemlidir. Günümüz medya teknolojilerindeki hızlı gelişme, yazılı ve görsel basının yanı sıra internet gazeteciliği ve sosyal medyanın etkinlik alanını genişletmiş, doğru ve tarafsız habercilik anlayışını her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Sosyal medyanın haber akışındaki hız ve kamuoyu üzerindeki etkisinin giderek artması dikkate alındığında, bu mecra aracılığıyla kamuoyunun yanıltılmasının, terör propagandası yapılmasının, hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin nasıl önüne geçilebileceği meselesi günümüz dünyasında halen çözüm aranan konular arasındadır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Milletimizin güvenlik ve huzuruna kasteden odakların terör faaliyetlerine hız vermeye gayret ettikleri bu hassas süreçte basın mensuplarımızın, terörle mücadelenin yanı sıra, demokrasimizin güçlenmesine, ülkemizin ilerlemesine, birlik ve beraberliğimizin korunmasına önemli bir katkı sağlayabileceklerine inanıyorum. Bu düşünceler eşliğinde, başta Suriye olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde son derece zor şartlar içerisinde hayatları pahasına görevlerini yerine getirmekte olan gazetecilere takdirlerimi belirtiyor, medya mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum."

(İHA)

Etiketler: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, cumhurbaşkanı erdoğan


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