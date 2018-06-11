Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü ekonomi vurgusu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik verilen açıklanmasından dakikalar sonra Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu:

"G20 ÜLKELERİ İÇİNDE İKİNCİ SIRADAYIZ"

-Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz.

"SALDIRILARA RAĞMEN GÜÇLÜ BÜYÜMEYE DEVAM!"

-2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!