Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü ekonomi vurgusu!

Cumhurbaşkanı, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyümesine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan güçlü ekonomi vurgusu!

11 Haziran 2018 10:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik verilen açıklanmasından dakikalar sonra Twitter'dan değerlendirmelerde bulundu:

"G20 ÜLKELERİ İÇİNDE İKİNCİ SIRADAYIZ"

-Türkiye ekonomisi 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü. OECD ülkeleri arasında birinci, G20 ülkeleri içinde ikinci sıradayız. Dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olmaya devam ediyoruz.

"SALDIRILARA RAĞMEN GÜÇLÜ BÜYÜMEYE DEVAM!"

-2017 yılında yakaladığımız yüzde 7,4 büyüme oranının ardından 2018 yılına da hızlı başladık. Tüm ekonomik saldırılara ve oynanan oyunlara rağmen, sağlam makro temeller üzerinde, güçlü büyümeye devam!

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç