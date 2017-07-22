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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Hatay' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Farklı dinlerin, anlayışların ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı güzide bir şehrimiz olan Hatay, köklü medeniyetimizin önde gelen merkezlerinden biridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hatay mesajı

22 Temmuz 2017 11:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Temmuz Hatay’ın anavatana katılmasının yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hataylıların 78 yıl önce kendi hür iradeleriyle anavatanla bütünleşme ve kaderini Türkiye’nin kaderiyle birleştirme kararı, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini şiar edinen Cumhuriyetimizin uluslararası alandaki itibarını yükseltmiştir.

Bağımsız Hatay Parlamentosunun kardeşliğimizi, milli birliğimizi ve bütünlüğümüzü güçlendiren, ülkemizin barışçı ve yapıcı kimliğini ön plana çıkaran bu kararı, siyasi ve diplomatik alanda elde edilen en önemli başarılardan biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Farklı dinlerin, anlayışların ve kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı güzide bir şehrimiz olan Hatay, köklü medeniyetimizin önde gelen merkezlerinden biridir. Hatay'ın anavatanla kucaklaşmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor; Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.  


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