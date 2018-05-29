Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye suç duyurusu ve tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, dün Muharrem İnce'nin Balıkesir mitingindeki söz konusu konuşmalarına yer verildi. İnce'nin, "Sen 2001'de partiyi kurarken icazet almaya Pensivanya'ya gittin mi, gitmedin mi" dediği aktarılan dilekçede, İnce'nin sarf ettiği iddiaların tümüyle asılsız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına ağır bir saldırı olduğu belirtildi. Böyle bir iddianın dile getirilmesinin düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ifade edildi.



FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırarak FETÖ ile ilişkilendirmenin bir FETÖ yöntemi olduğu kaydedilen dilekçede, "Bu ancak FETÖ'nün örgütsel amaçlarına hizmet etmektedir. Şüpheli, FETÖ ile mücadeleye herhangi bir katkı sağlamadığı gibi adaylık süresince tüm mesaisini FETÖ ile mücadele eden kişi ve kurumları asılsız ithamlarla yıpratmaya hasretmektedir. Öncelikle şu hususu ifade etmek gerekir ki AK Parti Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece milletten icazet alarak kurulmuş bir siyasi partidir. Ne kuruluş aşamasında ne de sonraki süreçlerde davalının iddia ettiği kişi de dahil olmak üzere herhangi bir kişi ve kurumdan icazet alması söz konusu olmamıştır. Türk siyasetinde yerleşik olan vesayet odaklarının gölgesinde icazetle siyaset yapma alışkanlığını, birçok bedel ödeyerek değiştirmiş ve herkes için özgür siyaset yapma ortamını sağlamış Cumhurbaşkanımıza yönelik şikayet konusu iddia ağır bir iftiradır ve hukuken himaye edilmesi de mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, İnce'nin bahsi geçen açıklamalarının 5237 sayılı TCK'nın 299. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunun unsurlarını taşıdığı vurgulandı. Öte yandan, Erdoğan, söz konusu sözler nedeniyle İnce'ye 100 bin TL'lik tazminat davası da açtı.