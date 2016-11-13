Tuzla Sedef Tersanesi’nde Karadeniz Holding'in bin 200 megavat kapasiteli 4 yeni enerji gemisinin Gana, Myanmar ve Endonezya’ya uğurlanması öncesi bir tören düzenlendi. Törende şirketin gelecek yıl üreteceği 14 enerji gemisinin de inşaatına başlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en büyük sorununun kendini doğru bir şekilde anlatamaması olduğunu belirterek, “Bunun asıl sebebi Türkiye’nin sahip olduğu benzersiz özelliklerdir. Dünyada başka hangi ülkede bunca sorunla, böyle büyük bir ekonomik güç aynı anda var olabilir. Bu durum uzaktan bakıldığında görülen Türkiye manzarası ile ülkemizin hakiki durumunun keskin şekilde farklılaşmasına yol açıyor. Ülkemizi ve milletimizi tanımayan birisinin Türkiye’ye baktığı manzara şudur. Tüm önemli terör örgütlerinin hedef aldığı, dünyanın en sıkıntılı bölgeleri Suriye ve Irak’taki gelişmelere müdahale olan, Karadeniz, Kafkasya, Balkanlar gibi potansiyel kriz alanları ile iç içe bir ülke. Daha 4 ay önce darbe girişimine maruz kalmış bir ülke. Mesele şu ki Türkiye sadece bundan ibaret bir ülke değil. Bu fotoğraf madalyonun sadece bir yüzü. Peki madalyonun diğer yüzünde ne var. Öteki Türkiye her gün dünya çapında projelerin açılışını yapan, en yıkıcı krizler karşısında dahi hedeflerinden uzaklaşmayan, büyüyen bir Türkiye” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin terör eylemlerine ve darbe girişimine karşı yoluna devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “Terör örgütlerinin eylemleri sadece eylem yapılan yerde etkisini hissettirir. Onun dışında üzüntümüzü ve öfkemizi arttırır. Gece darbe girişimi de olsa ertesi sabah ülkede her şey tıkır tıkır işlemeye devam eder. 15 Temmuz’da darbe girişimi oldu, ertesi gün yastık altında döviz piyasaya sürüldü 2.5 milyar dolar. Merkez Bankası piyasaya döviz sürmedi. Suriye ve Irak krizleri karşısında kayda değer bir yardım gelmese dahi tüm dünyaya örnek olacak duruş sergilemeyi sürdürebiliriz. Dünyada örneğine az rastlanan dev projeler hayata geçirilebilir. Mesele güven meselesi, istikrar meselesi. Bu güven ve istikrar olmaza sizlere dünyanın değişik ülkelerinden bu krediler gelmez” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin gerçekleştirdiği dev projeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki ay boğazın altından Avrasya Tüneli'nin açılışını yapıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü açtık. Darbe girişiminden hemen önce İstanbul-İzmir otoyolunun önemli bir aşaması olan Osmangazi Köprüsü’nü hizmete açtık. Dünyanın en büyüğü olacak havalimanımızın inşası sürüyor. Hızlı tren hatları, şehir hastaneleri var. 29 stat projemiz var. Yaklaşık 6.5 milyon binanın yıkılıp yeniden yapılmasını hedefleyen kentsel dönüşüm projeleri var. Savunma sanayiinde iftihar verici pek çok başarı var. Artık insansız hava araçlarını üreten bir Türkiye var. Sadece devam eden projeleri ve yeni projeleri anlatmaya kalksam günler yetmez. Bizim farkımız her biri tek başına başka bir ülkeyi dizleri üzerine çöktürmeye yetecek sorunlarla, yine uygulandığı her ülkeyi abat edecek projelerin üstesinden aynı anda gelebiliyor olmamızdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türk iş adamlarına çağrıda da bulunarak şunları söyledi:

“Türkiye kendisine inanan, yatırım yapan hiç kimseyi mahcup etmedi. Uluslararası yatırımcıların önemli bölümü bunun için yatırımları sürdürüyor. Kendi iş adamlarımıza da aynı çağrıyı yapıyorum. Yatırımlarınızı ertelemeyin, tereddüde düşmeyin, geç kalırsanız pişman olursunuz. Uluslararası yatırımcıların güvendiği Türkiye’ye kendi iş adamlarımızın dört elle sarılması, yatırımları erteleme noktasında böyle bir yanlışa düşmesi sadece onları kaybettirir. Gelin yatırımlarınızı hızlandırın. Ben ülkeme nasıl güveniyorsam, iş adamlarımıza da aynı şeklide güveniyorum."

Cenk İşver

