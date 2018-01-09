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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne güzel Sayın Bahçeli tüm Ankara'daki temsilcilerle geniş bir toplantı yaptı. Biz de bunların değerlendirmelerini yaparız. Yaptıktan sonra da zaten bizim de gündemimizde konuştuğumuz, görüştüğümüz başlıklar" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan ittifak açıklaması

09 Ocak 2018 13:41

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. İttifak modeline ilişkin soruya Erdoğan, "Ne güzel Sayın Bahçeli tüm Ankara'daki temsilcilerle geniş bir toplantı yaptı. Biz de bunların değerlendirmelerini yaparız. Yaptıktan sonra da zaten bizim de gündemimizde konuştuğumuz, görüştüğümüz başlıklar. İnşallah bundan sonra da ülkemiz, milletimiz için hayırlı olan adım ne ise, o adımları atarız" dedi.
Bahçeli'ye davet yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Erdoğan, "Kendilerine davet yaptık" ifadelerini kullandı.
Milletvekillerine 'çok acele davranmayın' uyarısını hatırlatan gazeteciye Erdoğan, "Siyasette biliyorsunuz, hayırlı olan her işte acele etmek lazım. Şu anda bu görüşmeler ne kadar önce gündeme gelirse, ona göre bunların hazırlıkları yapılır. Artık şurada mahalli seçime bir yıl var. Fazla uzun değil. Neredeyse bir kampanya süreci" şeklinde konuştu. 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

 

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