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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kanun onayı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7093, 7094, 7095 ve 7096 sayılı kanunları onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kanun onayı!

07 Mart 2018 01:44

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, 7093 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 7094 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", 7095 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" ve 7096 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca onaylanıp, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi.  

 

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