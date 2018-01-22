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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kararlılık mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamalarda kararlılığın devam ettiğini ve geri adım atılmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan kararlılık mesajı!

22 Ocak 2018 22:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı o Tweetler:

-Suriye’nin kuzeyinden Türkiye’ye yönelik birkaç yıldır devam eden tacizler karşılıksız kalmıyor, kalmayacak. Bu konudaki kararlılığımız ortadadır.Geri adım atmak yok. 

- Türkiye’nin hiç kimsenin bir karış toprağında gözü yoktur.Bu operasyonlardaki temel amacımız, millî güvenliğimizin yanında Suriye’nin toprak bütünlüğüyle, Suriye halkının can ve mal emniyetine de katkıda bulunmaktır.

- İdlib’de ve Afrin’de de huzur ve güven iklimi tesis edildiğinde, yüzbinlerce Suriyeli kardeşimiz kendi yurtlarında, kendi evlerinde hayatlarını sürdürme imkânına kavuşacaklar.

- Bölge, Türkiye için bir terör tehdidi olmaktan çıkana kadar, insanların huzur içinde yaşayabilecekleri bir yer haline gelene kadar operasyonlarımız sürecektir.Türkiye bu konuda kimseden icazet almak durumunda değildir.

 

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