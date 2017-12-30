Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KHK'yı eleştirenlere sert cevap

AK Parti Kastamonu 6. İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son KHK ile ilgili yaşanan tartışmalara son noktayı koydu.

Türkiye'nin içerideki ve dışarıdaki sorunlarına çareler ararken birilerinin de suni gündemler peşinde olduğunu ifade eden Erdoğan, "Biz Türkiye’nin içeride ve dışarıda karşılaştığı tüm sorunlara çareler ararken birileri de ısrarla suni gündemler peşinde oluyor. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlere yaşanan kanun hükmünde kararnamede yer alan bir düzenlemede yaşadık.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından o gece yaşanan hadiselerin ve yürütülen mücadelenin hukuki alt yapısını oluşturmak için pek çok KHK’yi ve bazı kanunlar çıkardık. 27 Temmuz 2016 tarihinde bir KHK çıkarmışız. Bu kararname ile darbe girişimi ve bunun devamın niteliğindeki olaylarda görev alan kamu görevlilerinin vazifelerini yerine getirirken aldıkları kararlar ve eylemlerinin hukuki, mali, ve idari sorumluluk doğurmayacağı hükmünü o zaman getirmişiz.

15 Temmuz’dan iki hafta sonra. Üstelik bu kararname mecliste de görüşülerek yasalaşmıştır. Tüm milletvekillerinin bundan ayrıntılı bilgisi var. Benzer ifadeler yine 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili şehitlik, gazilik, tazminat konularını düzenleyen çeşitli KHK’larda da ayrıca yer almıştır. Daha sonra aynı hükümleri içeren düzenlemeye 15 Temmuz’da kahramanca ve cesaretle darbecilere cesaretle karşı koyan sivil vatandaşlarımız için de ihtiyaç duyulduğu görülmüştür" dedi.

"Nasıl oluyor da Bay Kemal'in kayığına biniyorsunuz"

Son KHK ile tuhaf kampanyaların başlatıldığını ve içlerindeki bazı dava arkadaşlarının da bu kampanyaya katıldığını ifade eden Erdoğan, "Yayınlanan son Kanun Hükmünde Kararnamede ile daha öncekilerinin aynısıyla bir düzenleme yapılmıştır. Her nedense büyük bir gürültü koparılmıştır. Bana göre bir gürültü değil bunu da söyleyeyim. Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabi üzüldük. Yapmamaları gerekirdi. Ama o katılanların ne yazık ki 16 Nisan’da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman evet demediler, hayır dediler. Niye onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Biz bir yolda aynı dava arkadaşı değil miyiz? Gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda af edersiniz gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz" dedi.

"Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun"

Beklenmeyen gelişmeler yaşandığını ifade eden Erdoğan, "Özellikle CHP’nin bazı milletvekilleri her türlü terbiye, ahlak ve haysiyet çizgisinin dışına taşan sözlerle güya hükumete ama asıl milletimize hakaret etmiştir. Hele hele ana muhalefetin bir Muğla vekili var ki terbiyesiz, ahlaksız burada tekrarlamaktan haya edeceğim, utanç duyacağım ifadelerle benim milletime saldırmıştır. Üstelik de güya hukukçu olan bu kişi şu ana kadar çıkan hiçbir KHK’yı okumamıştır. Şimdi buna dava açmaları lazım. Mecliste görülen yasadan da haberi yok. Çünkü aynı ifade hepsinde de var. Cehalet paçalarından terbiyesizlik, bunların suratından akıyor. Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki bu şekilde ortaya atılıp milletimize saldırma cüreti gösteriyoruz. Biz bunların, tıynetini, cibilliyetine çok iyi bildiğimiz için yaptığı açıkçası terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Yazıklar olsun. Biz fazla bir şey söylemeyeceğiz. Ama lütfetsinler de bunu da söyleyelim. Çünkü birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazıklar olsun. Eğer onlar zil takıp oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz" şeklinde konuştu.

"FETÖ’nün, PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir"

Erdoğan, 15 Temmuz'da milletin büyük bir destan yazdığının altını çizerek, "Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadeyle ilgili yapılacak iş gayet basittir. İlgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Bunun yerine CHP’nin bir takım terör örgütlerinin sırf millete hakaret için açtıkları yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır.

15 temmuz gecesi tarihimizin en büyük destanlarından birini yazan milletimize saldırılara tahammül etmemiz söz konusu olamaz. Bu darbe teşebbüsü tarihimizin en ahlaksız girişimiydi. Milletimizin bu ihaneti bastırmasının adı tarihimizin en gurur verici hadisesidir. Biz böyle bir milletin evladı olmaktan şeref duyuyoruz. Bunun için de meseleyi kanun tekniği tartışmasından çıkartın 15 temmuzu itibarsız hale getirmek suretiyle veya onu bir araç haline dönüştürmek suretiyle bu yolda yürümek, FETÖ’nün, PKK’nın ve diğer terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktan başka bir şey değildir. Biz üzerimize hendeğiyle, tankıyla, tüfeğiyle, arkasıyla aldığı 7 düveliyle gelen teröristlere eyvallah etmedik ki bunlara eyvallah edelim. İlkelerimizi hedefe alan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bir kez daha ifade ediyorum. Şayet ortada bir hata varsa düzeltiriz. Eksik varsa giderilir. Talep varsa karşılanır. Ama kusura bakmasınlar biz bunu akşam yatıp sabah çıkarmadık ki. Günlerce haftalarca biz bunun üzerinde Cumhurbaşkanlığı olarak da hükümet olarak da parti olarak da bunun üzerinde çalıştı. Biz Bay Kemal’in partisi miyiz? Öyle aklına geldiği zaman konuşanlardan değiliz. Bütün işlerimizde istişare denilen konuya bağlı olarak hareket edenlerdeniz. İstişare ettik, birilerinin istediği gibi olmadı da bir başkalarının istediği gibi oldu. Kusura bakmayın kardeşim illa benim istediğim olmadı ben de desteklemiyorum demek yok. Nihai karar verici bellidir. Yola devam edilir. Bütün bunların hepsi bir tarafa kuru inadımız söz konusu değildir. Bizim tepkimiz ülkemiz ve milletimizin bekasını temsil eden Rabiamızı tehdit eden ve bunları destekleyenleredir. Herkesi küçük hesaplardan uzak durmaya davet ediyorum. Biz millet aşkıyla gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

“Vize krizini kendileri başlattılar. Ama şimdi de sağ olsunlar kendileri de bitirdiler”

Amerika Birleşik Devletleri’nin vize krizini kendilerinin başlatıp kendilerinin bitirdiğini hatırlatan Erdoğan, “Vize krizini kendileri başlattılar. Ama şimdi de sağ olsunlar kendileri de bitirdiler. Ne güzel biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı, olması gereken buydu. Suriye meselesinde aynısının olmaması için bir mesele yok. Bizzat sayın başkana söyledim. Niçin terör örgütüyle işbirliği yapıyorsunuz. Hava desteğiyle bu konularda yardımcı olun. Türkiye olarak gerekiyorsa iki tugay göndeririz. Özgür Suriye ordusuyla beraber burada DEAŞ’ın işini bitiririz. Bak bunu Cerablus’ta yaptık, aynen burada da yaparız dedik. Heyetler arasındaki görüşmelerde kendileriyle görüştük. Ama maalesef kendi generalleri bu olmaz demiş. O da onların sözüne uyarak maalesef teröristlerle beraber hareket etmeye karar vermiş. Bu ülke bizimle çalışmak istemezse biz ne yapacağız. Bölgedeki herkes artık şu gerçeği kabullenmelidir. Biz bu terör örgütün çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Talebimiz bu süreçte kimsenin ayağımıza dolaşmamasıdır” ifadelerine yer verdi.

"100 bine yakın kardeşimiz evine geri döndü"

Türk milletinin gösterdiği kararlık ve cesareti ortaya koymayanların olduğunu ifade eden Erdoğan, “Suriye halkının kendi iradesine sahip çıkmak için başlattığı mücadele terör örgütleri ve onları destekleyen güçler eliyle büyük bir felaketle neticelendi. Benzer bir durum Irak’ta karşımıza çıktı.

Bu kadim bölge öz ve öz kardeşlerimizin yaşadığı şehirler yerle yeksan edildi. Halep’i, Kerkük’ün acısı hala tüm canlılığıyla yüreğimizdedir. Suriye halkına önce kendi vatandaşlarına devlet terörü uygulayan zalim yönetimin baskısıyla, ardından DEAŞ zulmüyle, şimdi PKK’nın uzantısı örgütler eliyle adeta kan kusturuluyor. Ülkemizde 3 milyonun üzerindeki Suriyeliyi misafir ederek kardeşlerimizin çektiği acıyı bir nebze azaltmaya çalıştık. Hani bülbülü altın kafese koymuşlar ille vatanım demiş ya, kendi evlerinden yurtlarından uzak olan bu kardeşlerimiz için de hiç şüphesiz en doğrusu kendi vatanlarına dönmektir. Kendi vatanlarında yaşamaktır. İnşallah o günler de gelecektir.

Cerablus, El-Bab arasındaki bölgeye, şu ana kadar 100 bine yakın kardeşimiz geri dönerek kendi evlerine kavuştu. Toplamda 2 bin kilometre karelik alanı kendi kontrolümüze aldık. İdlib bölgesindeki operasyonu da tamamlamamızla birlikte buraya da geri dönüş olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Afrin’i de arındırdığımızda buraların asıl sahibi kardeşlerimiz evlerine kavuşacaktır. Tüm sınır bölgelerimizi güvenli hale getireceğiz. Çünkü sınır bölgelerimiz bir terör koridoru olarak bize tehdit oluşturuyor. Hiç kimse bize sadece Kilis’te şehir nüfusundan fazla sığınmacı barınırken sınırın karşı tarafındaki güçlerin terör örgütü olmadığını iddia edemez. Madem Suriye’de her şey güllük gülistanlık 3 milyondan fazla kimse niye bizim topraklarımızda yaşamak zorunda kalıyor.

Sınırın öte tarafında sadece örgüt isimleri ve işaretleri değişiyor. Zulüm baki kalıyor. Dün zalimin adı rejimdi, DAEŞ’ti, bugün zalimin adı bir başka. Biz DAEŞ’e ne yaptıysak bugün de aynısını yaparak sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz” dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu – Yasin Erdem – Burak Can Tokyürek – Sedat Ağacıkoğlu