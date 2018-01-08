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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşma nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan, Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

08 Ocak 2018 12:45

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkındaki suç duyurusunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 5 Ocak 2018'de Beşiktaş Belediyesi'nde yaptığı konuşmaya yer verilerek, Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadelerle Erdoğan'a alenen hakaret ettiği vurgulandı. Dilekçede, "Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki şüphelinin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından alçakça ve sahte olarak üretilen telefon konuşmalarına atfen Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak sarf ettiği ifadeler, her türlü ahlaki, vicdani ve insani değerden yoksundur. Bir babanın oğlu ile olan telefon görüşmelerinin dinlenmesi ve daha sonra bu dinlemelerden kelime, ses ve hecelerde tahrifat yapılarak sahte bir görüşme üretilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması FETÖ'ye özgü alçakça ve ahlaksızca bir girişim olarak tarihin sayfalarında yerini almıştır. Böyle bir girişimin yaklaşık dört yıl sonra da önce hukuken yaptırım altına olmasına rağmen ana muhalefet partisinin lideri şüpheli tarafından tekraren dillendirilmesi şüphelinin Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak hiçbir insani ve ahlaki ilke gözetmeden muhalefet yaptığının açık bir göstergesidir" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun şikayete konu açıklamalarında bahsettiği telefon görüşmelerine ait ses kayıtlarının sahteliğinin bilirkişi raporuyla sabit görülmüş olan kayıtlar olduğu kaydedilen dilekçede, ses kayıtlarının sahte olduğunun Kılıçdaroğlu tarafından bilindiği belirtildi. İddianamede, şunlar kaydedildi: "Sonuç itibariyle şüpheli, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanımıza karşı onur şeref ve saygınlığının rencide edici bir tutum sergilemiş, kişiliği, saygınlığı ve itibarını hedef alınarak atılı suçu alenen işlemiştir. Aleniyet, hakaret suçunun belirsiz sayıdaki kimse tarafından bilinip görülebileceği şekilde işlenmesidir. Çok sayıda katılımcının yer aldığı, basın mensuplarının önünde bir etkinlikte yapılan konuşma ile suça konu ifadelerin belirsiz sayıda kişiye ulaştığı açık olduğundan aleniyet unsuru gerçekleşmiş olup somut olayda suçun nitelikli hali olan ikinci fıkranın uygulanması gerekir. Arz olunan ve re'sen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde şüpheli hakkında atılı suçtan soruşturma yapılarak hakkında kamu davası açılmasını vekili olarak saygıyla arz ve talep ederim."

Abdullah Sarica

 

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