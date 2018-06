Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ile İnce’nin ‘Millet Kıraathaneleri’ projesi eleştirilerine yanıt

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Millet Kıraathaneleri’ projesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin anlamadıklarını söyleyerek, "Onlar size millet kıraathanelerinde iş versin, ben de size fabrikalarda iş vereceğim’ diyor. Ya bunların hayatı yalan zaten. Bu kıraathanelerin ne olduğundan da haberi yok. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşlarını sallamayacaklar. Sen ne konuşuyorsun. Anlamadan, bilmeden cehaletini ortaya koyuyorsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Denizli’de vatandaşlara seslendi. Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı’nda gerçekleştirilen mitinge binlerce vatandaş katıldı. Konuşmasında ‘Millet Kıraathaneleri’ projesini eleştiren Kılıçdaroğlu ve İnce’ye yüklenen Erdoğan, Zeytinburnu Belediyesinin hayata geçirdiği Millet Kıraathanesi’nin videosunu alandaki vatandaşlara izlettikten sonra "Gençlere sesleniyorum, bugün gazetelerde okudum; Bay Kemal, Bay Muharrem hani biz millet kıraathaneleri diyoruz ya. Bu millet kıraathanelerini bu adam öğrenememiş. Ne diyor biliyor musunuz? ‘Onlar size millet kıraathanelerinde iş versin, ben de size fabrikalarda iş vereceğim’ diyor. Ya bunların hayatı yalan zaten. Bu kıraathanelerin ne olduğundan da haberi yok. Hatırlayın, eskiden bu kıraathanelerde iskambil ve okey oynarlardı. Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur; okuma evi ve bu kıraathanelerde kitaplar olacak Bay Muharrem, burada internet olacak Bay Muharrem. Burada kek, çay kahve bu da olacak Bay Muharrem. Gençlerimiz orada kitap okuyacaklar. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, okey taşlarını sallamayacaklar. Sen ne konuşuyorsun. Anlamadan, bilmeden cehaletini ortaya koyuyorsun. Dün akşam Zeytinburnu Belediyemizin yapmış olduğu kıraathaneyi gezdim. Oradaki kızlar, ‘Biz evimize gitmiyoruz. Burada çalışıyoruz. Çünkü evimize gittiğimiz zaman bizi başka şeylerle meşgul ediyorlar ama burada sadece ders çalışıyoruz’ diyorlar. İnşallah ilçelerde de yapacağız ve bu millet kıraathanelerinde yavrularımız o kötü alışkanlıklardan kurtularak inşallah artık kitaplarla iç içe olacak. Burada iskambil kağıtları yok, okey taşları yok. Burada kitap var kitap. Biz okuma kültürünü ayağa kaldırıyoruz, geliştiriyoruz. Ama senin dedin başka, sen iskambile, okeye devam et. Elhamdülillah bizim öyle bir derdimiz yok. Biz istiyoruz ki bizim gençlerimizin okuma kültürünü geliştirelim" dedi.

"Karşınızda bir yıkım ekibi var bir de bizim gibi inşa ekibi var"

Konuşmasında 24 Haziran seçimlerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan sandığa giderek oylarına sahip çıkmalarını istedi.

Erdoğan, "Oy namustur. CHP kendi oylarını başka partilere peşkeş çekmekle her şeyden önce demokrasiye ihanet ediyor. Bu hoyrat tavırlarıyla ana muhalefet millet iradesinin altını oyuyor. Buradan tüm milletime sesleniyorum. Oylarınıza sahip çıkın. Sadece Denizli'de değil, Denizli dışında da nerede akrabalarınız, ahbaplarınız varsa hepsini arayın. Aman sandıklara gitmeyi ihmal etmeyin. Demokrasiye sahip çıkın, kimsenin sizi kendi siyaset mühendisliği hesaplarında meze yapmasına izin vermeyin. Avrupa'daki yakınlarınızı arayın, onları da uyarın. Kimsenin ucuz ayak oyunlarıyla iradenizi yok saymasına fırsat tanımayın. Kardeşlerim, 24 Haziranda mesele, Türkiye'nin istikbali meselesidir. Her kim 24 Haziranı hırslarının öfkelerinin kırgınlıklarının hesap yeri gibi görürse sadece kendinin değil evlatlarının geleceğini de tehlikeye atar. Miting meydanlarına bir bakın, karşınızda bir yıkım ekibi var bir de bizim gibi inşa ekibi var. İnşa ekibini ve ekibini 16 yıldır tanıyorsunuz" diye konuştu.

"CHP’nin faşizmi bunların ruhuna işlemiş"

Muharrem İnce’ye ‘Küçük Kılıçdaroğlu’ benzetmesi yapan Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce’nin cumhurbaşkanlığı diye bir dertlerinin olmadığını, tek dertlerinin seçimden sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı olduğunu vurguladı.

"Kardeşlerim bu seçimlerde sadece Cumhurbaşkanını, milletvekillerini belirlemekle kalmayacak aynı zamanda ülkemizin gelecek yarım asrının, bir asrının tercihini de yapacağız" diyen Erdoğan, "Bir tarafta 16 yıldır ülkemizi üç buçuk kat büyütmüş bir cumhurbaşkanı adayı ve onun partisi var diğer tarafta tek vaadi yıkmak, kapatmak, atmak, çökmek olan bir ana muhalefet adayı ve onun partisi var. Rozetini çıkartmakla tarafsız olduğunu sanıyor. Aslında yakasından partisinin rozetini çıkarmadı. Partisi onu başından savmak için sahaya sürdü. Öyle mi? 40 yıllık yahni olur mu kani? CHP’nin faşizmi bunların ruhuna işlemiş. Attığı her adımda söylediği her sözde millete o tepeden bakışını görebiliyoruz. Adı halk olan ama tüm tarihi halk düşmanlığı dolu bir partiden başka türlü aday da zaten çıkmazdı. Her seçimde karşımıza Kılıçdaroğlu çıkıyordu, bu defa gel bakalım buraya Muharrem. Kim bu Muharrem? Cumhurbaşkanı adayı, yahu seçim beyannamesini bile ona okutmadılar, genel başkan okudu. Ama gördük ki 1 ayda Muharrem de başımıza kesildi bir küçük Kılıçdaroğlu. Daha doğrusu bu da çakma Kılıçdaroğlu oldu. Aslı bir yanda, çakması öteki yanda hepsini toplasan bırakınız Türkiye’ye Cumhurbaşkanı CHP’ye bir tane genel başkanı etmez. Nitekim bunların Cumhurbaşkanlığı diye bir derdi yok, bunların tek derdi seçimde sonra CHP genel başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı. Tüm kavgaları tüm mücadeleleri koltuk için bu sebeple ülkemizin ve milletimizin hiçbir temel meselesiyle ilgili dişe dokunur bir projeleri, vaatleri, sözleri bulunmuyor. Tayyip Erdoğan’a sataşarak, AK Parti’ye saldırarak sadece kendi partileri içindeki konumlarını tahkim etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.