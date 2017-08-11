Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kıldı. Hazreti Ali Camii'nde Erdoğan'ın yanı sıra, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de cuma namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman Heyetinin Konya üssüne yapacağı ziyaret ile ilgili, "Doğrusu NATO çerçevesi içerisinde Almanlar'ın bu talebine, NATO ile de görüşme yaparak olumlu bir yaklaşım sergiledik. Bu tabii bir İncirlik olayı değil. Daha farklı. Şu anda gerek Milli Savunma Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığımız bu süreci yönetiyor. Şu anda olumlu istikamette ilerliyor" dedi. ABD- Kuzey Kore arasındaki nükleer gerilimle ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD Kuzey Kore geriliminin bizim piyasalarını etkileyeceğini ihtimal vermiyorum. Nükleer silahlanmaya karış olduklarını söyleyenlerin burada nükleer silahlanmayla ile birbirlerinin tehdit eder hale gelmesi düşündürücüdür. Bunun yanında genel bir perspektifle bakarsak gelişmemiş ülkelere, zayıf ülkelere nükleer silahlanmaya fırsat tanımayanların, gücü eline alınca bu nükleer silahı acımasızca kullanma gayreti içerisindeler. Bu benim objektif bakışımıdır. Yani senin olsun bir diğerinin olmasın bunu anlamak mümkün değil . Dünyada 16 ülke nükleer silahlanmada ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Üç ülke var ki nükleer silahlanmada ciddi bir gücü var.Temenni ederiz ki bu ABD- Kuzey Kore arasında bu tehditler bir vuruşmaya dönüşmez Dünyada çünkü sadece ikisi arasında kalmayabilir. Daha farklı bir tehdit oluşabilir. Politik neticeye dönüşmek suretiyle noktalanır diye temenni ediyorum" dedi.



Cilvegözü'ndeki hareketlilik ile ilgili sorulan bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cilvegözüyle ilgili insani yardımla ilgili başı çektik.Bunlarla ilgili düşüncelerim aynı. İnsani yardım konusu ne yazık ki insani yardımdan çıkıp, adeta silahlanma sürecine gidiyor. İnsani yardım konusunda yine varız. O noktada Cilvegözü'nü açık tutacağız. İş silah gibi şeylere dönerse buna yol vermemiz, müsaade etmemiz mümkün değil. İdlib'de ise görüşmelerimiz devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatımız, gerek Rusya ile görüşmelerini sürdürüyor. İran'la görüşmeler sürüyor. Moskova ile görüşmeler olumlu şekilde cereyan etti. Öyle zannediyorum ki uygulamada, güvenli bölge de bu değerlendirmenin içinde yer alırsa İdlib'i süratle çözüme dönüştüreceğimizi sanıyorum " dedi. Kurban bayramı tatile ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümet 10 günü programına aldı. Çalışıyor. Önünde ve arkasında durum müsaitse turizmi açısından isabetli olur. İç ve dış turizmde şu anda hareketlenme var. Turizmde Antalya'da yüzde seksen doluluk oranı yakalanmış durumda. Bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapatma fırsatı verir. Salı günü Bakanlar Kurulu var. Cumhurbaşkanlığında yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum" dedi.

Mustafa Bakırhan - Cenk İşver