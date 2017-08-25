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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aradan geçen uzun asırlar boyunca Malazgirt ruhu aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Malazgirt Zaferi mesajı

25 Ağustos 2017 13:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimize, Anadolu’nun kapılarını açan, bu mukaddes topraklarda birlik, beraberlik ve kardeşliğe dayanan yeni bir anlayışın egemen olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünü kutluyorum. Malazgirt Zaferi’nin ardından Anadolu’ya hakim olan ecdadımız, asırlar boyunca sürecek medeniyet yürüyüşümüzün en güzel uygulamalarını, en ihtişamlı eserlerini ortaya koymuştur. Aradan geçen uzun asırlar boyunca Malazgirt ruhu aziz milletimize daima ilham kaynağı olmuştur. Adaletli ve merhametli yönetim anlayışıyla tarihe geçen Sultan Alparslan’ın önderliğinde 1071’de Anadolu topraklarına ekilen tohumlar yeşererek, 7 iklim 4 kıtayı kaplamıştır.
Aziz milletimizin şanla, şerefle, başarılarla dolu tarihinde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Malazgirt Zaferi’nin kazanılmasını sağlayan ortak ideallerimiz ve müştereklerimiz, Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında da en büyük yol göstericimiz olmuştur. Bugün de, Malazgirt Zaferi'nden aldığımız ilhamla, devlet ve millet olarak büyük, güçlü, müreffeh geleceğimizi inşa etmenin çabası içindeyiz. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin 946'ncı yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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