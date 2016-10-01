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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis açılış konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de 26. dönem 2. yasama yılı için açılış konuşmasını yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Meclis açılış konuşması

01 Ekim 2016 14:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Mecliste - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 26. Dönem 2. Yasama Yılı açılış törenine katılmak üzere geldiği TBMM’de resmi törenle karşılandı. Başbakan Binali Yıldırım, da törene katılmak üzere TBMM'ye geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;

Darbe gecesi o gün burada dik bir bir duruş gerçekleştiren milletvekillerimizi tebrik ediyorum.

Bu onurlu duruşun neticesi savaş uçaklarıyla bombalanması, ve tanklarla kuşatıldı. 241 şehidimiz, polisimiz, askerimiz ve 2194 gazimiz tarihimizin altın harflerle geçmiştir.

Demokrasi nöbetinde 29 gün sabahlayan on milyonlarca vatandaşımıza borcumuzu asla ödeyemeyiz.

Türk milleti dünyaya bir özgürlük ve demokrasi dersi vermiştir. Aziz Türk milletiyle ne kadar iftihar etsek azdır. Bu Meclis'te bulunan vekillerin bu millete bir can borcu olduğunu unutmayalım.

Bu yüzden daha çok çalışacağız. Şehit yakınlarına her türlü destek verildi ve verilecek. Bir kez daha altını çizerek 15 Temmuz'u asla unutmamalı ve unutturmamalıyız.  

15 Temmuz'da yaşananları oyun, tiyatro diyerek küçümseyenler oldu. Her kim 15 Temmuz'a amasız, lakinsiz lanetleyemiyorsa o da darbe destekçisidir.

YeniKapı'da sergilenen tutumundan dolayı tüm katılanlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Yenikapı ruhunun titizlikle korunmalı.  

Etiketler: Başbakan Yıldırım, recep tayyip erdoğan, tbmm


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