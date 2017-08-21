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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli güreşçi Metehan Başar’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Metehan Başar’ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan milli güreşçi Metehan Başara tebrik

21 Ağustos 2017 23:32

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Metehan Başar’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.  

Musa Erdoğan
 

Etiketler: metehan yaşar, recep tayyip erdoğan


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