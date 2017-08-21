Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milli güreşçi Metehan Başar’a tebrik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Metehan Başar’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Musa Erdoğan
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Metehan Başar’a tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.
Musa Erdoğan
Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 85 kiloda Metehan Başar, Alman rakibini 2-1 yenerek altın madalya kazandı.
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