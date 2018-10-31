Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılış törenine katıldı. TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Erdoğan, milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmaların başlatıldığı müjdesini vererek, “Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı vesilelerle gündeme geliyor. Bu sistemin ülkemizin güvenliği için önemi de ortada. Türkiye'yi zamanla bu alanda farklı bir lige çıkartacak bir projenin ilk adımını bugün atıyoruz. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar, Savunma Sanayi Başkanlığımızın öncülüğünde TÜBİTAK SAGE, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bugün ayrıca tarihi önemdeki bu projemizin ismini ilan ediyoruz. 'Siper' adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava savunma füze sisteminin hayırlı olmasını diliyorum. Bir savunma sistemi olduğu için adını da 'Siper' koyduk. İlgili tüm kurumlarımızdan projenin zamanında teslimatı konusunda en üst düzeyde gayret beklediğimi belirtmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

İlker Turak - Derya Yetim

