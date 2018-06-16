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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjdeli haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Antalya havalimanını kapasitesini yaptığımız iç ve dış hatlar terminalleriyle yıllık 35 milyon yolcuya ulaştırdık. Antalya artık bir dünya devi olmak yolunda. Şimdi 850 milyon TL proje bedelli, 4 milyon yolcu kapasiteli batı antalya havalimanı yapmak için kolları sıvadık. 2022 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. ”

Cumhurbaşkanı Erdoğandan müjdeli haber!

16 Haziran 2018 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde;

“Antalya havalimanını kapasitesini yaptığımız iç ve dış hatlar terminalleriyle yıllık 35 milyon yolcuya ulaştırdık. Antalya artık bir dünya devi olmak yolunda. Şimdi 850 milyon TL proje bedelli, 4 milyon yolcu kapasiteli batı antalya havalimanı yapmak için kolları sıvadık. 2022 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. ”


“Antalya havalimanını kapasitesini yaptığımız iç ve dış hatlar terminalleriyle yıllık 35 milyon yolcuya ulaştırdık. Antalya artık bir dünya devi olmak yolunda. Şimdi 850 milyon TL proje bedelli, 4 milyon yolcu kapasiteli batı antalya havalimanı yapmak için kolları sıvadık. 2022 yılına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. ”


"Konyaaltı sahil projesi hizmete girdi. Bu proje başladığında CHP’liler' sahilime dokunma' dedi. İnsan zincirleri oluşturdular 'istemezük, yaptırmayız' deyip sokağa döküldüler, bunlar hayatları boyunca bişey istemeriler. Kılıçdaroğlu ve İnce neyse buradaki çırakları da aynı.Bu CHP zihniyetidir."

 

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