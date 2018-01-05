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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Murat Hazinedar açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkanının görevden uzaklaştırılması için "Demek ki bir su kaçağı var. Bize gelen bilgiler çok daha farklı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Murat Hazinedar açıklaması

05 Ocak 2018 10:29

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANININ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden uzaklaştırılmasına değinen Erdoğan, şunları ifade etti:

Bu konu tamamiyle İçişleri Bakanlığı'nın bir sürekli olarak müfettişleri ile yaptığı kontrollerdir. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler dahilinde olabileceği gibi, özel mülkiye müfettişleri ile istihbarat üzere atılan adımlardır. Bu belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeylerdir. Benim belediye başkanlığım döneminde oda tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişimiz vardı. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor. Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı fakat işadamlarımız, vatandaşlarımız, kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Hem şikayet ediyorsun, hem de suç üstü dediğimiz zaman da bundan kaçarsanız biz o zaman burada görevi suiistimal edenleri nasıl ortaya çıkaracağız.  

 

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