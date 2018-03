Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘NATO’ya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de Servet Tazegül Kapalı Spor Salonu’nda AK Parti 6.Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Kongrede konuşan Erdoğan, Mersin’e yapılan yatırımlardan bahsederek, şunları kaydetti:

"Mersin’de yepyeni bir dönemin müjdecisi olacaktır. 2019 yılındaki seçimlerde Mersin’in Türkiye ortalamasının üzerine çıkacağına inanıyorum. Mersin’i her bakımdan çok daha ileri düzeylere taşımak için çok çalışmamız gerekiyor. Kucaklamadık, el sıkmadık Mersinli bırakmayacağız. Mersin’i ayağa kaldıracağız. Türkiye’nin 30 büyük şehrinden biri olan Mersin’i 2019 seçimlerinde ortalamanın üzerinde görmek istiyorum. Bu güzel coşku ve sevginiz için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 15 yılda ülkemizin diğer 80 vilayetiyle birlikte Mersin için çok büyük yatırımlar yaptık. Mersin’e yaptığımız yatırım tutarı 27 kat trilyon. Rakama dikkat. Eğitimde, 4 bin 500’e yakın yeni derslik, 5 bin 500’ün üzerinde yüksek öğretim yurdu yaptık. Aralarında 25 bin kişilik stadyumunda bulunduğu 27 tesisle donattık. Mersin, dünya 5’ten büyüktür eyvallah. Dünyanın 5’ten büyük olduğunu anlamayanlar anlayacaklar. Sağlık’ta 13’ü hastane olmak üzere 35 tesisi hizmete açtık. Geçen sene açtığımız bin 300 yataklı şehir hastanesi Türkiye’nin en modern sağlık tesislerinden biridir. Eskiden odalarına girilmez, tuvaletlerine girilmezdi hastanelerin onlar gitti yeni şehir hastaneler geldi. Ülkemize yeni sağlık tesisleri kazandırmanın gayreti içerisindeyiz."

"Şehre ayrı bir bereket gelecek"

Hızlı tren, otoyol ve havalimanı yatırımlarından da bahseden Erdoğan, "Mersin’in 279 kilometre bölünmüş yolu vardı biz bunun üzerine bir o kadar daha yol ekledik. Erdemli, Silifke, Taşucu arasındaki 5 kat trilyon liranın üzerinde olan yol projesi şuanda hayatta. Tamamı 2021’de hizmete girmiş olacak. Şehrimize ayrı bir bereket getirecek. Hızlı tren hattıyla şehrimizi buluşturuyoruz. Hızlı tren hattı etap etap devam ediyor. Çukurova Bölgesel Havalimanı’nı ‘yap, işlet, devret’ modeliyle inşa etmek istedik olmadı. Şuan kamu eliyle yapıyoruz. Alt yapı işleri devam ediyor. Üst yapı ihalesi de önümüzdeki haftalarda yapacağız. Kısa sürede bu havalimanının Mersin ve Adana’ya hizmet vermesi bölgeyi rahatlatacaktır" şeklinde konuştu.

Vatandaşların, ‘Afrin’e götür gidelim’ demesi üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç olduğu anda önce ben yola çıkacağım, size de çağrıyı yapacağım. 15 Temmuz’da bunu yaptık mı yaptık. Sizlere meydanlara dedim. F-16’lar, tanklar, toplar, helikopterler hepsi hikaye oldu. FETÖ ve onun takımına Türkiye’yi mezar ettiniz. Önce ben sonra size de beraber yürüyeceğiz dedik" ifadelerini kullandı.

Mersin’e yapılan baraj ve gölet yatırımlarını da anlatan Tayyip Erdoğan, "6 baraj ve 8 gölet projemiz hazır. Tarsus için Pamukluk Barajı’nı önümüzdeki yıl hizmete alıyoruz. Anamur Demirören barajının ihalesi yapıldı. Amacımız, Mersin’in verimli topraklarının tamamını su ile buluşturarak bölgeyi canlandırmaktır" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘çiftçiler aç’ iddialarına sert çıkan Erdoğan, "Çiftçilerimize 15 yılda ödenen para 1,5 kat trilyon. Tüm bu hizmetleri bay Kemal duymuyor. Kulağı var ama duymuyor. Çiftçileri aç bıraktınız diyor. Hesap ortada. Bu topraklar neyle sulanıyor, sen hesap uzmanı olarak kalmışsın ileriye gidememişsin. Zaten hastaneleri çökerttin. Önümüzdeki dönemde geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Biz milletimizin lafa değil icraata baktığını biliyoruz" açıklamasını yaptı.

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Mersinli askerlerin çalışmalarını incelediğini anlatan Recep Tayyip Erdoğan, “Kahramanlarımız arasında Mersinli kardeşlerimizin cesaretini taktirle izliyoruz. Mersin’in anaları evlatlarını sadece bal ile değil aynı zamanda vatan, bayrak ve ezan sevgisiyle yoğuruyor. Mersin’in anneleri sadece evlat değil, birer aslan parçası doğuruyor" ifadelerini kullandı.

"Bugün başka bir Türkiye var"

Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3 bin 213 olduğunu da açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şuan itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 213 oldu. Mehmetçiğimiz ilerliyor Afrin’e. İnşallah Afrin’e girdik, giriyoruz. Daha önce bu kahramanlarımız gizlendikleri dağları dar etmişlerdi. Cerablus’tan, El Bab’a olan bölgeyi mezar etmişlerdi. Burada da bu süreç bitince orada yaşayan kardeşlerimiz topraklarına geri dönecekler. 15 Temmuz gecesi milletimiz dünyanın en gelişmiş savaş araçlarını durdurabileceğini göstermiştir. Kahraman evlatlarımız destan yazıyorlar. Şuana kadar 900 kilometre kareye varan alan teröristlerden temizlendi. Güvenlik güçlerimiz arkasında kim olursa olsun karşısına çıkanı nasıl yok ettiğini ortaya koydu. Biz askerimizle iftihar ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Rabbim tüm güvenlik güçlerimizi, evlatlarımızı korusun. Bizim Suriye’de tek bir amacımız var. Oda sınırlarımız boyunca terör örgütünü sınırlarımızdan söküp atmak. Suriyeli kardeşlerimizin yurtlarına dönebilmelerini sağlamaktır. Türkiye, tarihinde sömürge ayıbı olmayan tek ülkedir. Biz bu işgal güçlerini çok iyi biliriz. Biz hem kendimiz hem de dostlarımız için güvenli gelecek istiyoruz. Yaptığımız bu. Suriye’de onların neyi amaçladığını biliyoruz ve üzerine gideceğiz. Kimse bize yanlış bakmasın. Eğer yanlış bakarlarsa 2 parmağımız onların 2 gözünde olur. Bunlar zannettiler ki PYD denilen örgüt, biz en doğudan en batıya ilerleyelim Türkiye sadece laf eder. O Türkiye eskide kaldı. Bugün başka bir Türkiye var."

"Kendi topraklarımıza döneceğiz"

Afrin’de devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında masum vatandaşların risk almaması için Mehmetçik'in elinden geldiğini yaptığını söyleyen Erdoğan, "Tek bir masum bile maddi manevi zarar görmesin diye kendi hayatını riske atarken onlar sivilleri katletmekten çekinmiyor. Eğer biz vicdanımızı, ahlakımızı rafa kaldırmış olsak Afrin’i ele geçirmek 3 günlük işti. Ama biz çok hassasız. O kenar mahalleleri nasıl yerle yeksan edildiğini biliyoruz. Varil bombalarını nasıl indirdiklerini iyi biliyoruz. Ama biz onlar gibi olmadık ve olmayacağız. Asla yıkma ve yok etmenin peşine düşmedik, düşemeyiz. Biz millet olarak tarihimiz boyunca hep yaşatmanın peşinde koştuk. Bugün de aynısını yapıyoruz. Cerablus’u nasıl teröristlerden temizledikten sonra tüm alt yapı ve üst yapı ile ayağa kaldırmışsak Afrin’i de öyle yapacağız. Afrin’den sonra Menbiç'ide teröristlerden temizleyeceğiz. Amacımıza ulaşınca asla oralarda kalmayacağız. Kendi topraklarımıza döneceğiz" diye konuştu.

"Bunların tek amacı ülkemizdeki kaynaklar"

NATO’ya da sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey NATO neredesin. Afganistan’da hemen NATO üyesi ülkeleri oraya davet ettin peki Suriye’de. Aslında kudretleri yetse açık net karşımıza dikilecekler. Fakat Türkiye’nin dik durduğunu görünce duruyorlar. NATO, Afganistan’da, Somali’de, Balkanlara çağırdın geldik. Hadi bakalım Suriye’ye gel. Niye gelmiyorsun? 911 kilometre sınırları olan Türkiye tehdit altında niye gelmiyorsun. İsim mi açıklayacağım? Adil davranın adil. Gel. Samimi olun, dürüst olun, üzerinize düşen görevi yerine getirin. Lafa geldiğinde insan haklarıyla ilgili mangalda kül bırakmayanlar Suriye’de, Irak’ta adeta gözleri görmez, kulakları duymaz hale geliyorlar. Bunların derdi kavramlar ve değerler değildir. Bunların tek amacı coğrafyamızın petrolü, gazı, yer altı ve yer üstü kaynaklarıdır. Türkiye’yi DEAŞ’a karşı iyi mücadele etmemekle suçlayanlar kendi ülkelerinden DEAŞ’a gidenlere ses çıkartmamışlardır. Şimdide PYD ve YPG’ye katılmak isteyenlere aynısını yapıyorlar. Her ne kadar en tepelerindeki yöneticiler bize farklı söylese de diğer kademelerdeki bütün herkes alenen ve resmen terör örgütlerinin yanında yer alan devletler var. Kimsenin şüphesi olmasın, bu felaketlerden en büyük zararı şuanda terör örgütleriyle al takke ve külah ilişkisi olanlar görecektir. Her krizin içerisinde yeni fırsatlarda vardır, unutmayın. Her imtihan aynı zamanda bir imkandır" dedi.

Öte yandan Erdoğan, İstanbul’a yapılan projelerden de bahsederek, "Kanal İstanbul ile Asya-Avrupa arasında dev bir kanal yapıyoruz. O da dünyada bir numara olacak. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’a yapıyoruz. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan bir havalimanına sahip oluyoruz. Bu işler durup dururken olmadı, çalışarak oldu" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Erdoğan, kentten ayrıldı.

Umutcan İşledici - Hüseyin Kar - Koray Ünlü