Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net uyarı: Kimse bu teklifle gelmesin

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi AK Parti teşkilatına çok net bir uyarıda bulunarak, " Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Kimse bize yakınımdır diye aday teklifiyle gelmesin. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu;

"Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinden başarıyla çıktık. Mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti mahalli idarelerdeki başarılı olan kadrolar tarafından kurulmuştur. Hazırlıklarımızı istişare ile yapıyoruz. Bu yıl 27'ncisi yapacağımıza göre artık geleneksel diyeceğimiz istişare toplantımızı 5 yıl aradan sonra tekrar Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz. Kızılcahamam Kampımızda bu konuları konuşacağız. 24 Haziran seçimlerinden çıkardığımız dersler sonucunda kendimize en sağlıklı yol haritasını belirleyeceğiz.

KİMSE BU TEKLİFLE GELMESİN

Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazırlıklarına başladık. Bu konuları ele alıyor ve ileriye dönük hazırlıkları gözden geçiriyoruz. Kimse ‘bu benim yakınımdır, bu benim şuyumdur' diye bize aday teklifiyle gelmesin.Ondan sonra ters yüz edilirse de kusura bakmasınlar. Ehliyet ve liyakat esastır.Partimize, şehirlerimize en iyi katkıyı sağlayacak yaklaşıma olmanızı bekliyorum. Bize tevazu ehli isimler getirin. Halkına tepeden bakacak isimler getirmeyi. Gurur kibir abidesi insanları getirmeyin. İşini iyi yapan davayı hazmetmiş isimleri getirin. Hiç ilgisi olmamış ama seçime gidiyoruz onu da buradan aday yapalım, hayır emeği olacak.

GİDİP KENDİMİZ BULACAĞIZ

FETÖ, PKK'ya bulaşmamış, millet değerleriyle çatışmamış, hizmet edecek herkese AK Parti'nin kapısı açık.Adayın da bir karşılığının olması lazım.Başarılarıyla milletimizin gönlünde yer alan arkadaşlarımızla devam edeceğiz.Bu vasıflara sahip kişileri partimize gelmesini beklemeden kendimiz gidip bulacağız.Tuttuğunu koparacak, ehli tevazu olacak, bu arkadaşla Allah'ın izniyle biz burada seçimi alabiliriz diyeceğiz.İlçe başkanlarımızla iki grup halinde bir araya geliyoruz. Bu sabah başladı.Seçim takvimindeki süreleri beklemeden aday tespiti hazırlıklarını erkenden yapmayı planlıyoruz."