Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel yortuları dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum.

Anadolu topraklarında yüzyıllardır hüküm süren barış ve huzur ortamı, farklılıkları zenginlik olarak gören, karşılıklı saygı ve sevgiyi esas alan, din, dil ve ırk ayrımı yapmayan kadim geleneğimizin ürünüdür. Bu köklü geleneğin mensupları olan bizler, bugün de savaş, zulüm ve baskıdan kaçan tüm mazlumlara hiçbir ayrım gözetmeden kucak açmaya devam ediyoruz.

Binlerce yıldır süregelen devlet geleneğimiz, maddi ve manevi boyutlarıyla tüm insanlığa örnek olan muhteşem medeniyetimiz, muhtelif inanç ve geleneklerin geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu coğrafyada barış ve huzur içinde bir arada yaşamalarına imkan sağlamaktadır. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın, kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının, yardımlaşma ve dayanışma ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor; başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

