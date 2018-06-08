Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL açıklaması: Seçimden sonra...

Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele ve OHAL'le ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz'daki gibi mücadele sürüyor. HK'larla bu süreç aynen devam ediyor. Biz asla bundan taviz vermeyeceğiz. Bunlar milleti böldüler, parçaladılar.

Bu akşam burada özellikle bir şey söyleyeceğim. CHP'nin seçim beyannamesinde terörle ilgili bir şey yok. Neden beraber geziyorlar da ondan.

OHAL KALKACAK MI?

Seçimden sonra söz konusu olabilir.