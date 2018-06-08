Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OHAL açıklaması: Seçimden sonra...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak canlı yayınında, 'OHAL'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan OHAL açıklaması: Seçimden sonra...

08 Haziran 2018 00:35

Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele ve OHAL'le ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz'daki gibi mücadele sürüyor. HK'larla bu süreç aynen devam ediyor. Biz asla bundan taviz vermeyeceğiz. Bunlar milleti böldüler, parçaladılar.

Bu akşam burada özellikle bir şey söyleyeceğim. CHP'nin seçim beyannamesinde terörle ilgili bir şey yok. Neden beraber geziyorlar da ondan.

OHAL KALKACAK MI?

Seçimden sonra söz konusu olabilir. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç