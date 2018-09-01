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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! '15 Temmuz'un ardından...'

Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar! 15 Temmuzun ardından...

01 Eylül 2018 18:39

Kırgızistan’a düzenlediği resmi ziyaret kapsamında başkent Bişkek’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile birlikte Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Ceenbekov Türkiye ile ilişkileri her alanda geliştirmek istediklerini söyledi.
Kırgızistan’da olmaktan mutlu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Türkiye’nin Kırgızistan’ın bağımsızlığından bu yana ikili ilişkilere stratejik ortaklık düzeyinde baktığına dikkati çekti. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişiminden sonra ikili ilişkilerin kısmi olarak durakladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından hiç arzu etmediğimiz halde işbirliğimizde kısmi bir duraklama yaşandı. Biz ilişkilerimizin tekrar olması gereken düzeye çıkartılması için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Dilmurod Cumabayev
 

 

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