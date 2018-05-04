Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



“Milletin iradesini satın almaktan daha beter bir şey olabilir mi? Sizden bu ülkeye fayda olmaz, demokrasi dürüstlüktür”



"Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçim manifestomuzu, bir hafta sonra da seçim beyannamemizi açıklayacağız."



“Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 376 oldu.”

Restorasyonu tamamlanan tarihi Mısır Çarşısı’nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’nin İstanbul’u yönetirken, kentte hava kirliği ve çöp dağları olduğunu belirterek, “Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir, çöp dağlarıdır” dedi.



İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 5 yıl süren restorasyon çalışmaları tamamlanan Mısır Çarşısı’nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşıyı gezerek, esnafla sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda toplanan vatandaşlara hitap etti.



Belediye Başkanlığı döneminden örnekler vererek, İstanbul’daki durumu anlatan Erdoğan, “Siz insanlara yaşayacak alanları, altyapıları göstermezseniz onlar da gider nereyi bulursa oraya yerleşir, hayat mücadelesini o şekilde sürdürür. Kardeşinizi İstanbul’a belediye başkanı yaptınız. İstanbul’un o zaman çöp dağları, hava kirliliği nasıldı? Biz geldik Istranca dağlarından suyu getirdik. Çöp dağlarını kaldırdık. Hava kirliliğini düşünün, gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu” dedi.

“Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir, çöp dağlarıdır”



Güney Kore ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Bu ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası kalkınma stratejisi hepimize ders olacak nitelikte. Onlar da baktım maske takıyorlar. Bu yönde biz onları aştık. Sanayileşmesinden şehirleşmesine kadar, insanlarını buna göre eğiten, sanayisini buna göre kuran ülkenin nereden nereye geleceğini gördük. Onun için takdire şayan. Aynı dönemde bizim yöneticilerimiz ne yaptı diye bakıyoruz. Karşımıza tek parti döneminin CHP’si çıkıyor. Milletin ekmeğini karneye bağlayan, inancıyla uğraşan, ecdat yadigarı eserleri yaşatmak bir yana şu gördüğünüz suriçinde adeta mescit bırakmayan, hepsini yıkan veya satan bir tek parti dönemi iktidarı vardır. İstanbul’a belediye başkanı olduğum zaman CHP belediyesinden aldım. CHP belediyesinden aldığımda hava kirliliği, çöp dağları vardı. Atık su kanalları vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir, çöp dağlarıdır. Bunları yaşayanlar bilir, onlara soracaksınız gençler” diye konuştu.

“Ekonomide ilk 10’a gireceğiz”



Eski Başbakan Adnan Menderes döneminde Türkiye’nin ciddi bir atılım yapma sürecinde olduğunu fakat yapılan darbeyle bunun önüne geçildiğini ifade eden Erdoğan, “Ülkemize maliyeti çok ağırdır. Eğer Türkiye son 16 yılda yaptığımız yatırımı, sağladığı istikrar ve güven ortamını İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirebilseydi bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktı. Ama şimdi 24’üncü sıradan 17’nci sıraya geldik. Yetmez, biz de ilk 10’a gireceğiz. Çünkü milletlerin ve ülkelerin zenginliği 2 türlü olur. Birincisi, çok para getiren tabi zenginlikleriniz buna karşı az nüfusunuz vardır, kişi başına gelir itibariyle en önlere geçersiniz. Bu tür ülkeler zenginleşmişlerdi ama hiçbir zaman gerçek anlamda huzurlu ve gelişmiş olamamışlardır. İkinci yöntem ise İkinci Dünya Savaşı sonrası üstelik de savaşın yıkımını yaşamış olmanıza rağmen çok hızlı bir şekilde toparlanıp yüksek teknolojiye dayalı üretimle dünya devi haline gelirsiniz. Güney Kore’nin de içinde olduğu bu grup gerçek ve kalıcı gelişmeyi, refahı yakalayan ülkelerdir” şeklinde konuştu.