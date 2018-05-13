Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin af önerisine, “Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir tekliftir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” diyerek yanıt verdi.

İngiltere ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli’nin af önerisine ilişkin olarak, “Sayın Bahçeli’nin bu talebi veya teklifi kendisine ait bir tekliftir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok” dedi.

“Ankara’da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple yürümeyi düşünmüyoruz”

Erdoğan, milletvekili adaylığı konusunda ağırlıklı olarak yeni isimlerin olup olmayacağının sorulması üzerine, “Yeni isimler noktasında bu iki kere iki dört. Biz hücre yenilemesini başaran bir partiyiz. Mevcut ile yetinen değil, kadrosunu, hücrelerini sürekli yenileyen, güçlendiren nerede eksikliklerimiz var, aksamalarımız var bunları gidermeye çalışan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla burada da nerede aksama varsa, nerede sıkıntılar varsa bunları gidermek suretiyle yeni bir kadro ortaya koymanın gayreti içerisinde olacağız. Bir defa biz siyasette kadroyu Ankara’ya milletvekili taşımak olarak görmüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Siyasette milletvekilliği sorumluluğunu üstlenmiş olan arkadaşlarımız bir defa kesinlikle bu işin hakkını dört dörtlük vermeli. Ankara’ya taşınıp, Ankara’da parlamentoya bile doğru dürüst gelmeyen bir ekiple yürümek, böyle bir şeyi düşünmüyoruz. Bu konularda kimlerin zaafları olmuşsa, kimler bu konularda falso yapmışsa tabii ki onlarla artık yürümek mümkün değil. Onun için kadroyu tazelemek bizim için önemli” ifadelerini kullandı.

“Birileri gibi bedava konut verelim, böyle bir şey yok”

Konut faizlerinden yapılan indirimi de yorumlayan Erdoğan şunları söyledi:

“Faiz konusundaki kanaatlerimi biliyorsunuz. Oluyor olacak. Hele hele 24 Haziran’dan sonra bunun şekli de, bunun oranı da çok daha farklı bir şekilde gelişecek. Çünkü ben faizi her türlü ekonomik alanda kötülüğün anası babası olarak görüyorum. Bunu başarmamız lazım. Şurada yaptığımız son ekonomideki yetkili arkadaşlarımızla toplantıda orada attığımız adımlar hemen tesirini gösterdi. Ve şu anda 0.98 bazda bir düşüş yapıldı. Bu bile konut satışlarını hemen etkiledi. Bunlar gerçek. Bizim bu konuları artık kör olmak gibi bir garipliğimiz olamaz. Bu bir vaka. Onun için hem yastık altındaki parayı çekelim diyorsun, kayıt dışını kayıt altına alalım diyorsun. Hem bunu söyleyeceksin, hem bu noktada gerekli adımları atmayacaksın bu olmaz. Biz şu anda iyi yoldayız. Gerek Başbakanımızın açıkladığı tedbirler paketi, gerek faizdeki son uygulamalar bizi çok daha iyi bir yola taşıyacaktır. Birileri gibi de bedava konut verelim, daire verelim böyle bir şey yok. Bedava konut dağıtacaklarmış nasıl oluyor bu iş. Artık bunlara da alıştık. Milletimiz herhalde bunları yutmayacaktır.”

“Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz, bize dokunana biz dokunuruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’de yaşanan çatışmalarda İsrail ve İran’ın karşı karşıya gelmesini de değerlendirerek, “Biz kimseyi rahatsız etmiyoruz. Şu anda bize dokunana biz dokunuruz. Bize dokunmayanla bizim herhangi bir işimiz olmaz. Biz terör örgütü ile mücadelemizi verdik veriyoruz. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Afrin bunun en güzel örneğiydi. Cerablus bunun en güzel örneğiydi. Bundan sonraki süreçte de o terör koridoru olarak oluşturulmaya çalışılan bölgeyi zaten kontrolümüz altına aldık. Afrin’den sonra İdlip’teki gelişmeleri biliyorsunuz. Şu anda 10 gözlem noktası elimizin altında. Orada 11 ve 12 var. Onları da inşallah bu hafta içerisinde bitirip böylece 12 gözlem noktası da kontrolümüz altına girdikten sonra İdlip ile ilgili sıkıntılar da büyük oranda halledilmiş olacak. Ardından malum bizi Tel Rıfat sorunumuz var, Mümbiç sorunumuz var. Bu konuda Dışişleri Bakanımızın, Amerika Dışişleri Bakanı ile görüşmeleri olacak. Bize verdikleri sözü tutmalarını bekliyoruz. Eğer verdikleri sözü tutarlarsa o zaman Mümbiç’te de PYD-YPG bunların terk etmesini istiyoruz. Oraya gerçek sahipleri gelip yerleşecek” diye konuştu.

Basın toplantısının sonunda gazetecilerin Anneler Günü'nü de kutlayan Erdoğan, “Anneleri hayatta olanlara tavsiyem: Annelerinizin ayaklarının altını öpün, cennetin kokusu alın. Ölenler de annelerini dualarından uzak tutmasınlar. Annesiz olmak gerçekten çok zor. Tüm annelere saygılarımı sevgilerimi sunuyorum, ellerinden öpüyorum” şeklinde konuştu.

Serdal Altıntepe - Ferhat Yasak

