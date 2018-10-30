Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeşilköy Havalimanı'nın statüsü aynı isimle devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni havalimanı 42 ayda tamamlandı. 2006'da temeli atılan Berlin Havalimanı hala tamamlanamadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Havalimanı 120 bin kişiye istihdam sağlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Havalimanımız birkaç ay içinde tam kapasite içinde faaliyete geçecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pullardan paralardan okullardan Atatürk'ün resmini çıkartan CHP'dir bunları biz anlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yıllarca cumhur ile cumhuriyeti, gazi ile Atatürk'ü birbirinden ayırmaya çalışanlar büyük zarar verdi. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi, gardırop Atatürkçüsü diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim tek Andımız İstiklal Marşımızdır, bundan taviz yoktur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'de insani krizin önüne geçerek Suriye'nin yanında olduğumuzu kanıtladık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili planlarımızı hazırlıklarımızı tamamladık. Fiili müdahalemizi başlattık. Yakında daha kapsamlı ve etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Hep söylediğim gibi bir gece ansızın gelebiliriz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, donarak şehit olan askerlerle ilgili eleştirilere ilişkin, "Askerimizin bütün teçhizatı ayakkabısından paltosuna kadar en kaliteli ürünlerden oluşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "31 Mart bu yürüyüşün sonu olacak. CHP de bu millet de Kılıçdaroğlu'ndan kurtulacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine revizyonu ve Bakanlıkların bölünmesi söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Artık bu iş çözülmeli. İpe un sermenin anlamı yok" dedi



















