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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin üçüncü gemisi TCG Burgazada'nın Deniz Kuvvetleri'ne teslimi ve yeni tip denizaltı Aydınreis'in ilk kaynak töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin olarak, "Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışlanarak adeta gasp edilmesine yönelik girişimleri kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Bizim kimsenin hakkında hukukunda, hele hele toprağında gözümüz yoktur. Biz sadece ülkemizin ve kardeşlerimizin haklarını koruyoruz. Türkiye'ye rağmen Doğu Akdeniz'de veya Ege'de adım atabileceklerini sananlar ne büyük bir hata yaptıklarını anlamaya başladılar" dedi.

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