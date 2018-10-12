Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: ‘Isparta'da 100 kilo altın 5 milyon bulundu'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yağmur altında 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda Ispartalılara hitap etti. 24 Haziran'da Isparta'nın sandıkları patlattığını hatırlatan Erdoğan, Isparta'nın kendisine verdiği sözü tuttuğunu kaydetti. Isparta'nın ülkesine, milletine, demokrasine sahip çıktığının altını çizen Erdoğan, "Isparta demokrasinin vefanın, refahın şehri olduğunu gösterdi. Şahsımı yüzde 58,75 destekle Cumhurbaşkanlığı makamına, layık gören Ispartalı hemşehrilerime teşekkür ediyorum. AK Parti'yi yüzde 47,7 oy oranıyla birinci parti yapan, Cumhur İttifakını yüzde 61'le zirveye taşıyan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Isparta'da komandoların törenine katıldıklarını aktaran Erdoğan, "Attığımız kararlı adımlar sayesinde Cerablus'tan Elbab'a, Afrin'den Irak'ın kuzeyine, Cudi'den Gabar'a, Tendürek'e kadar çok zor coğrafyalarda güvenlik kuvvetlerimiz terör örgütlerine kan kusturuyor, kan. Ne demiştik, inlerine gireceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, bu millete ihanet edenleri oralarda da bırakmayacağız. Bilhassa bölücü terör örgütü tarihinin en büyük hezimetini yaşıyor. Telsiz konuşmalarından ne tür yılgınlık, yenilmişlik duygusu içinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Saha hakimiyeti de, psikolojik üstünlük de şu an hiç olmadığı kadar güvenlik birimlerimizin eline geçti. Şehitlerimiz olmuyor mu, oluyor. Tabi içimizde kan ağlıyor, eyvallah. Tabi biz şunu da biliyoruz, Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak siz bilemezsiniz. Onun için biz Rabbimizin bu müjdesini de bildiğimiz için diyoruz ki, onlar sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu olarak gidiyorlar. Onların makamları çok yüce, Rabbim bize de o makamları layık kılsın inşallah. O öyle sıradan bir makam değil, rastgele bir makam değil" dedi.

"Gelin defin yapın diyorlar"

"İşte bugün bu adaylarımızı da bugün oralara uğurladık ve bu vatana ihanet edenlere oraları mezar yapıyor" diyen Erdoğan, "Ne yaptılar kanallar açtılar, o kanallara bunları gömdük mü, gömdük. Şimdi de Münbiç'te kanallar açıyorlar. Bu ne demektir biliyor musunuz, evet biz mezarı hazırladık gelin defin merasimini yapın. Niye çünkü bize söz verdiler, 90 günde burayı terk edeceğiz, gideceğiz dediler. Terk etmediler, gereği yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Muhtarlara seslendi

Bölgedeki vatandaşların üzerinde artık örgüt baskısı ve zulmünün neredeyse kalmadığını vurgulayan Erdoğan, "Ama şimdiden bazı muhtarları aramaya başladılar. Tehdit ediyorlar. Bak bir yanlış olursa kendinize yer beğenin diyorlar. Biz de şimdi Isparta'dan bütün muhtarlara sesleniyorum, bak eğer geçmişteki gibi bu adamlardan, bu korsanlardan, alçaklardan, katillerden kokarak eğer bu vatan topraklarını satacak olursanız, bu millet size muhtarlık ücreti, maaş ödüyor, hakkını helal etmez. Biz de bunun hesabını size sorarız. Vatandaşlarımız yerine Kandil'deki terör baronlarına hizmet eden belediyelerden akan musluklar da tamamen kesildi. Görevlendirdiğimiz kayyumlar sayesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kardeşlerimiz uzun yıllar sonra belediyelerde hizmetle, yatırımla tanıştı. Daha 2-3 yıl öncesine kadar bölücü örgütün şehir eşkıyalarının hendek ve çukur zulmüne maruz kalan ilçelerimizde hamd olsun bugün huzur, emniyet, refah, kalkınma var. Bütün bölge bugün parklarıyla, bahçeleri, piknik alanlarıyla bambaşka, hem turizmde hem altyapı yatırımlarında bu şehirlerimizde çok ciddi bir hareketlenme var. İnşallah önümüzdeki dönemde de bu hamlelerimizi sürdüreceğiz. Bölücü terör örgütünün bir daha milletimize musallat olmaması için her türlü tedbiri aldık, alacağız" diye konuştu.

"Tahammülümüz olamaz"

Türkiye'nin geleceğinde terör örgütlerine ve bu örgütlere kapı kulluğu yapan hiç kimseye yer olmayacağının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bölücü örgütün belediye başkanı tayin etmesi de, belediye imkanlarının şehir eşkıyalarına peşkeş çekilmesine de asla tahammülümüz olamaz. Ülkemizin 81 vilayetinde hizmet, kalkınma, yol, köprü, okul yapılması için devlete ödenen vergilerin çukurlara gömülmesine, dağlara saçılmasına müsaade etmeyeceğiz."

"Isparta'da 100 kilo altın, 5 milyon bulundu"

Emniyet ve yargı içerisindeki ihanet çeteleri vasıtasıyla hukuk kılıfı altında darbeye kalkışıldığını anımsatan Erdoğan, "Kurdukları tezgahı başlarına geçirdik. Dünyanın en eli kanlı terör örgütlerini üzerimize saldılar. Suriye ve Irak'ta yaptığımız hamlelerle katiller ordusunu bozguna uğrattık. FETÖ eliyle ülkemizi topyekün işgale yeltendiler. Namlulara göğsümüzü siper ederek bu girişimi de püskürttük. 15 Temmuz gecesi milletimizle birlikte FETÖ'cü hainleri ve bu hainleri üzerimize salan ağababalarına unutamayacakları bir ders verdik. Bak Isparta'da 100 kilo altın bulundu. 5 milyon dolar para bulundu. Buradaki bu işi yürüten onların imamları tarafından. Bunların ne olduğunu anlayın, Isparta'ya da böyle girmişler. Görüyor musunuz? Burada güvenlik güçlerimiz operasyonunu yaptı. Bu altınları buldu, bu parayı da buldu ve el kodu. Elhamdülillah. Türk milleti olarak dünya demokrasi tarihine altın harflerle kazınan bir büyük destana hep beraber imza attık. Bunlarda işe yaramayınca bu kez ekonomi üzerinden bizi sınamaya direncimizi test etmeye kalkıştılar. Ancak bu sefer de amaçlarına ulaşamadılar. Piyasamız hamd olsun ilk dalgayı atlattıktan sonra yeniden toparlanmaya başladı. Biz de aldığımız tedbirlerle bu süreci hızlandırdık. Şimdi bir taraftan kamu bütçesine yük oluşturan alanlardaki açıkları kapatıyor, diğer taraftan da reel sektörümüzün çarklarının dönmesini hızlandıracak uygulamaları dereye alıyoruz. Önümüzdeki dönemde kalkınmadan, istihdamdan, sosyal yardımlardan taviz vermediğimiz gibi tasarruf politikalarımızdan ve bütçe disiplininden de kesinlikle taviz vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Belini doğrultamayacak"

2023 hedeflerine kadar durup dinlenmeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Ana muhalefetin başındaki zat Ispartalı onu iyi tanır, çok iyi bilirsiniz biliyorum. Geçenlerde çıkmış eline almış bir kağıt paçavra mecliste konuşuyor. İşte Gazi'deki bir hastaneye oraya talimat gitmiş e artık ameliyatlar yapılmayacak. Bunu gördünüz mü duydunuz mu? Ben zaten onun ne mal olduğunu biliyorum. Onu ben nereden tanırım onu ben SSK'nın başında olduğu zamandan tanırım. SSK'yı nasıl çökerttiğini gayet iyi bilirim. Yaş olarak benim jenerasyonumda onlarda onu çok iyi bilir. Hastane kuyruklarında vatandaşımın nasıl beklediğini çok iyi biliriz. Bunlar ölüleri bile rehin aldılar, hastanelerin morglarına koydular. Bunlar böyle adamlar yav. Bay Kemal hastanelerde tedavi, ameliyatlar durdu mu durmadı mı gel de Isparta'da şehir hastanesine bak. Yahu yalan olur da böylesi de olur mu? Ya bu ne vicdansızlık. Yav atıyorsun da dikkatli at. En güçlü olduğumuz alandan bizi vuracağını zannediyor, vah zavallı vah. Sen bittin, bittin, sen tükendin yapacağın bir şey yok. İnşallah benim aziz milletim Mart 2019 seçimlerinde ona öyle bir ders verecek ki bir daha belini doğrultamayacaksın" dedi.

"Yalana bak yalana"

Şimdiden bunun hazırlıklarına başlayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Bugün Isparta'da konuşuyoruz Türkiye dinliyor. Şu yalana bak ya ameliyatlar yasaklanmış. Böyle vicdansızlık olur mu? Yav biz hastanelerde ilacından, ameliyatından her şeyde seferberlik ilan etmişiz, en ufak tavizimiz yok sen diyorsun ki ‘ameliyatlar durdu.' Yalana bak. Senin SSK Genel Müdürü olduğun zaman da bir röntgen çektirmek için 8 ay sonraya gün veriliyordu. Bizim hastanelerimizde MR, tomografiye kadar her şeyle hastanelerimiz donatıldı. Ne konuşuyorsun."

"Bay Kemal'e haddini bildirmemiz gerekir"

"Her dönemin vatanperverleri olduğu gibi bu tür fırsatçıları da var" diyen Erdoğan, "Mart yerel seçimlerine iyi hazırlanacağız. Sadece Isparta değil tüm Türkiye'de bu CHP'ye hele hele Bay Kemal'e haddini farklı bildirmemiz gerekir. Bunu yapacağınıza inanıyorum. Onun için telefon diplomasisini çok iyi çalıştıralım. Bu süreç içinde aynı Bay Kemal gibi en ufak bir dalgalanmayı ranta çevirmek için pusuda bekleyen simsarlara rastlanabiliyor. 3 kuruş fazla kazanmak adına ahlakını, erdemini, karakterini tezgaha koyan şahsiyet fukaraları olabiliyor. Kimisi bunu döviz kurunu bahane ederek etiketler üzerinden yapıyor, kimisi meclis kürsülerinden karamsarlık pompalayarak yapıyor. Bir tarafta gerektiğinde canını veren vatanperver millet var, diğer tarafta ülkemizin her meselesini istismar etmeyi alışkanlık haline getiren ana muhalefetimiz var. Herkesin gözü önünde yaşanan bir hadiseyi siyasi rant devşirmek için eğip büken Ispartalı kardeşlerimizin deyimiyle, memleketin üzerine acı sakız gibi yapışan bir ana muhalefete sahibiz" ifadelerine yer verdi.

"Bizim projelerimize dil uzatıyorlar"

Bu ülkeyi senelerce IMF kapılarında süründürenlerin kendileri olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Sabah akşam ahkam kesiyorlar. Türkiye'nin mili ekonomi hamlesini daha emekleme safhasında boğanlar sanki başkalarıymış gibi bizim projelerimize dil uzatıyorlar. İçlerindeki ekonomik mandacılık lekesini temizlemek yerine bir de bize utanmadan ekonomik bağımsızlık dersi vermeye yelteniyorlar. Uyguladıkları politikalarla bu ülkeyi senelerce Batılı devletlerin sanayi ve teknoloji çöplüğüne çevirenler bunlardan başkası değildir. Türkiye'nin kendi imkanlarıyla kalkınma çabalarına ket vuranlar yine bunlardır. Bunların tarihi siyasette baskı,ve zulüm ekonomide ise yokluk, yoksulluk, kılık tarihidir. Gaz yağı, un, şeker damgası vardı nüfus kağıtlarında. Ayrıca karneler de vardı. İnönü zamanında bunları bu ülke yaşadı. Kim o CHP'nin geçmişteki piri. Bunları yaşayanlar burada var. Bunların tarihinde ekmeğin karneyle dağıtılması, Ümraniye'de çöplüğün patlaması var. Ümraniye'de çöp dağları patladı. 39 kişi öldü Bay Kemal, CHP'li belediyeydi o" dedi.

"Türkiye bu dönemden daha da güçlü çıkacak"

Anamuhalefet partisinin kendi tarihleriyle yüzleşinceye kadar ipliklerini pazara çıkarmaya devam edeceklerinin altını çizen Erdoğan, "Milletimize yaşattıkları zulümlerin, sıkıntıların hesabını sormadan bunların yakasını bırakmayacağız. Türkiye bu dönemden hem siyasi hem ekonomik olarak çok daha güçlü olarak çıkacaktır, bunun müjdesini veriyorum. 2002'nin kasımında Türkiye'nin ekonomisi bitmişti, çökmüştü. Kişi başına gelir 3 bin 500 dolardı şimdi 10 bin doların üzerinde. Ülkemiz tüm engellemelerine rağmen 2023, 2071 hedeflerine yürümeye devam ediyor" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasının ardından yatırım bedeli 788 milyon lirayı aşan 41 kalem projenin açılış kurdelesini kesti.

Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Isparta Valisi Şehmus Günaydın da eşlik etti.