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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Paranızı TL'ye yatırın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye’ye sesleniyorum. Yastık altında dövizi olan kardeşlerim, doları eurosu olanlar, diyorum ki bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın. Milliyiz biz, yerliyiz biz. Bizim Türk liramız bereketlidir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu arada biz Rusya, Çin ve İran ile buralarla da alışverişlerimizi yerli parayla yapmak üzere adımlar attık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli çağrı: Paranızı TLye yatırın

04 Aralık 2016 16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı - Tıkla İzle

Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiler, önce yol arkadaşınızı seçin, sonra yola çıkın derler. Yıllarca Abdullah Gül ile beraber yürüdük bu yollarda. İlk mitingimizi de burada yapmıştık. 14 yıl önce burada yola çıktık” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 Temmuz’da bunlar, asker kılığına bürünmüş FETÖ’cü teröristler bizi esir alacaklarını sandılar. Ama bilmiyorlardı ki hesapların üzerinde bir hesap var, o da Rabbimin hesabıydı. Onlar bu hesabı düşünmediler. İşte millet o hesabı bozdu. Benim milletim gereğini yaptı. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. İşte bu millet bunu yaptı. Bu millet o münafıklar sürüsüne bu toprakları dar etti. Bu topraklar tarla değil, vatan. Bunu böyle bilesiniz. Pensilvanya’da hadi gel, kuyruğuna takılmış olanlar niye kaçıp gidiyorsunuz. Hepsi dünyanın bir yerine savruldu. Siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız. Bunu bilesiniz. Bu şehitlerimizin hakkını alacağız. Kardeşlerim, bu şehitlerin varisleri eğer idam istiyorlarsa bununla ilgili olarak devletin af yetkisi yoktur. Bu işin yolu parlamentodur. Parlamentoda grup belli. Aynı şekilde muhalefet de ortada. Parlamentodan böyle bir karar çıktığı anda bana geldiğinde ben bu kararı onaylarım. O şehitlerin hakkı kolay kolay ödenmez. Bekara karı boşamak kolaydır. Biz gözü yaşlı analarımızı, babaları, eşlerini, yavrularını dinledik. Beni ne George ilgilendirir, ne Hans ilgilendirir. Beni bu millet ilgilendirir. Benim milletim ne der, Allah ne der biz buna bakarız.

Bu millete kefen biçmeye çalışan herkes kendi sonunu hazırlamış demektir. Bunu 15 Temmuz'da benim milletim ortaya koymuştur. Bu asil millet mangal gibi bir yüreğe sahip olduğunu cümle aleme göstermiştir. PKK’yı kullanıp bizi bölmeye çalışanlar, sırtını PKK’ya dayayanlar hapse girince ne oldu. Yeter ki dimdik duralım” diye konuştu. 

Tankla tüfekle, helikopterlerle yıkamayanların ülkeyi ekonomik darbe ile yıkmaya çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, “Yastık altında doları, avrosu olanlar, bu paraları altına ve Türk lirasına yatırın. Bunları Türk lirasına döndürün. Karşılıksız para basıyorlar. Biz karşılıksız para basmıyoruz. Onun için 3-4 gün içinde milletim ne varsa Türk lirasına çevirmeye başladı” şeklinde konuştu. 

Rusya, Çin ve İran ile alışverişi yerli para ile yapmak için adımlar attıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah yarın akşam Başbakanımız Rusya’ya gidiyor. Görüşmeleri olacak. Ticaretimizi yerli para ile yapmanın adımını atacağız. Merkez bankalarımıza talimatları verdik. Onun için bu oyunlar tutmayacak. Onun için bu oyunların karşısında kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi.  

Alparslan Ötüken- Turan Bulut
 

Etiketler: idam, recep tayyip erdoğan


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