Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e Doğu Guta telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde ikili konular ve bölgesel meseleler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinde, gerek BM Genel Kurulunda Kudüs konusunda sunulan karar tasarılarına desteklerinden dolayı Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’e teşekkür etti. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dün alınan kararla ABD’nin Kudüs konusundaki beyanının gayri hukukiliğinin ortaya konulmasının memnuniyet verici olduğu vurgulandı. İki lider, bölgenin barış ve istikrarı açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusunda BM kararlarına ve uluslararası hukuka bağlı kalınmasının önemine dikkati çektiler.

Görüşmenin ana gündem maddesi Doğu Guta

Doğu Guta’ya insani yardım eriştirilmesi hususu başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede, Astana sürecine de değinildi. Görüşmede, Doğu Guta’ya insani yardımların ulaştırılması, koşulların kötüleşmesinden duyulan endişe ve oradaki insanlara yardım için neler yapılabileceği üzerinde duruldu.

Enerji ve savunma sanayii dahil ikili ilişkilerde alınan kararları hayata geçirmeye yönelik çalışmaların sürmesinden memnuniyetlerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, önümüzdeki süreçte de her konuda yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldılar.

Derya Yetim