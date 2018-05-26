Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ‘Sairun’ ittifak lideri Mukteda Es-Sadr’a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak’taki genel seçimlerde en yüksek oyu alan ‘Sairun’ İttifakı’nın lideri Mukteda Es-Sadr’ı telefonla aradı. Bu akşam gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta DEAŞ’ın mağlup edilmesinin ardından 12 Mayıs’ta yapılan seçimlerin sonuçlarının tüm Iraklılar için hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Irak’ın birlik ve beraberliğine büyük önem verdiğini belirttiği telefon görüşmesinde, Irak’ta seçimleri müteakiben hükümetin kurulmasında da Mukteda es-Sadr’a başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Iraklı Türkmenlerin Kerkük’teki seçimlerde bazı usulsüzlüklerin meydana geldiğini ve bunun da kendilerini mağdur ettiğinden bahsettiklerine değinerek, Mukteda es-Sadr’dan söz konusu usulsüzlüklerin tespiti ve düzeltilmesi için gerekli desteği vermesini istedi. Mukteda es Sadr’da, Irak’ta Türkmenler dahil tüm kesimlerin haklarının korunacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ‘Sairun’ İttifakı’nın lideri Mukteda Es-Sadr, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Irak arasındaki ilişkileri daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını da vurguladılar.