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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Şangay 5’lisi' çıkışı

Avrupa Birliğine rest çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Şangay 5’lisi içinde yer alabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şangay 5lisi çıkışı

20 Kasım 2016 10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 'Şangay 5’lisi' çıkışı - Tıkla İzle

Pakistan ve Özbekistan ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Şangay 5’lisi içinde yer alabileceğini söyledi. Türkiye’nin “Benim için varsa yoksa Avrupa Birliği” görüşünde olmaması gerektiğini belirten Erdoğan, “Türkiye, ‘Şangay 5’lisi içerisinde niye olmasın?” dedi. Bu konuda Rusya Devlet Başkanı Putin’in olumlu konuştuğunu belirten Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin Şanghay 5’lisi içerisinde yer alması, çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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