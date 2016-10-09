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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şemdinli açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK’nın insani ve ahlaki tüm değerlerden yoksun bir şekilde eylemlerini yoğunlaştırma arayışı içinde olduğunu kaydederek, "Ankara’da teröristlerin etkisiz hale getirilmeleriyle önlenen girişimin, İstanbul’da ise 10 vatandaşımızın yaralanmasıyla neticelenen saldırının ardından yapılan Şemdinli eylemi, bunun en açık ifadesidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Şemdinli açıklaması!

09 Ekim 2016 17:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Şemdinli'deki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, Durak Jandarma Karakolu önündeki kontrol noktasında 10 askerimizin ve 8 sivil vatandaşımızın şehadetine, 27 kişinin de yaralanmasına yol açan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bölücü terör örgütü PKK’nın, ülkemize ve milletimize saldırma vazifesi doğrultusunda, insani ve ahlaki tüm değerlerden yoksun eylemlerini yoğunlaştırma arayışı içinde olduğu anlaşılıyor. Ankara’da teröristlerin etkisiz hale getirilmeleriyle önlenen girişimin, İstanbul’da ise 10 vatandaşımızın yaralanmasıyla neticelenen saldırının ardından yapılan Şemdinli eylemi, bunun en açık ifadesidir. Bölücü örgüt, geçtiğimiz yıl başlattığı çukur eylemlerinin akabinde bölge halkı tarafından adeta tecrit edilmiş, dışlanmıştır. Bunun üzerine örgüt üyeleri, tıpkı FETÖ ve DEAŞ mensupları gibi, sadece kan dökmeyi, can almayı hedefleyen saldırılarla varlıklarını ispata yönelmişlerdir. Suriye ve Irak’ta hesapları olan karanlık odakların taşeronluğunu yapan bu örgütün eylem teşebbüslerinin büyük bölümü, esasen, halkımızın desteği sayesinde, güvenlik ve istihbarat kuruluşlarımızın gayretleriyle önlenmektedir. Maalesef, son Şemdinli saldırısında olduğu gibi, önüne geçilemeyen eylemler de yaşanabilmektedir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla, milletimizle el ele vererek, bölücü terör örgütünü eylem yapamaz hale getirmekte kararlıdır. İnsan gücünden teknolojik imkanlara kadar bunun için ne gerekiyorsa seferber ediyoruz. Devletimizin ve milletimizin bekası için, yurt içinde ve yurt dışında, her türlü siyasi, diplomatik, askeri tedbiri almakta kararlıyız. Kendimizin ve çocuklarımızın daha güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için ödediğimiz bedeller, inşallah boşa gitmeyecektir. Şemdinli'deki menfur saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.” 

Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan


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