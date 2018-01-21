Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak çağrısı yapan HDP'ye çok sert tepki!

Partisinin kadın kolları kongresine katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında kendisini bekleyen onbinlerce kişiye hitap etti. Afrin’i değerlendiren Erdoğan, “Sizi böyle gördükçe şimdi Afrin’e bakıyorum. Şimdi Afrin’deki Mehmetçiğimize bakıyorum. Şimdi PYD-PKK terör örgütünün şu anda nasıl kaçtıklarını görüyorum. Dedim ya, onlar kaçacak, Mehmetçiğim, bizler hep birlikte kovalayacağız. İşte dün bildiğiniz gibi Kütahya’da ne demiştim? Operasyon fiilen başladı. 17.15 gibi uçaklarımız havalandı. Bombalamaya başladı. Şimdi kara harekatı devam ediyor. Durmak yok. Zira bugün bazı haberler aldım. KCK ve HDP sokağa çağırıyor. Şu anda Diyarbakır’da aldığım haberler, kimseyi bulamamışlar. Ama bak şunu söylüyorum, şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP! Ey KCK! Ey PKK! Nerede meydana çıkarsanız, biliniz ki, güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. Zira istediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede” dedi.

“Yalnız değiliz, Afrika’da bile herkes bize dua ediyor”

“Biz yerli milli duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız” diyen Erdoğan, “Siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi? Sizleri nasıl dağdakileri ininden çıkardıysak, sizlere de asla o meydanları bırakmayız. Şu anda Mehmetçiğimizin Rabbim yardımcısı olsun. Özgür Suriye Ordusu’nun Rabbim yardımcısı olsun. Polisimizin, güvenlik güçlerimizin, korucularımızın Rabbim yardımcısı olsun. Zaten dün bugün namazlarda bütün Müslümanlar duadaydı. Sadece burada değil, Afrika’da bile herkes ellerini duaya açmıştı. Duadaydı. Yalnız değiliz. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber. Sevgili peygamberimiz, yalnız kaldığında, Hazreti Ebubekir-i Sıdık’a bir şey söylüyor. ‘Ya Ebabekir, korkma. Allah bizimle beraberdir’ diyor. Geldiler düşmanlar mağaranın ağzına, mağarayı örümcek ağıyla kapamıştı. Düşman ne dedi? ‘İnsan olsa buraya örümcek ağ öremez’ dedi ve gelip gittiler. Hesap başka. Onların hesabı varsa, Allah’ın da bir hesabı vardır. Biz de bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz, geri adım atmayacağız” diye konuştu.

“İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız”

En kısa sürede bu operasyonu tamamlayacaklarına dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi dualarınızda yalnız bırakmayın. Özgür Suriye Ordusu’nu yalnız bırakmayın. Tüm gece başbakan, genelkurmay başkanımızla irtibat halindeydik, görüşmedeyiz. Nerede ne oluyor, sürekli takipteyiz. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız. Benim sizden isteğim şu. Biz Rabia’mızı unutmayalım. Bu Rabia’nın içeriği çok önemli. Burada ayrılık yok. Burada birlik var. Burada tek millet var. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Roman’ıyla, Boşnak ve Arnavut’u ile 80 milyon tek millet” dedi.

"Rabia'yı unutmayın" diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Rabia’nın içeriği çok önemli. Burada ayrılık yok. Burada birlik var. Burada tek millet var. Türk’üyle, Kürt’üyle, Laz’ıyla, Çerkez’iyle, Gürcü’süyle, Roman’ıyla, Boşnak ve Arnavut’u ile 80 milyon tek millet. Bize ayrılık var mı? Tek bayrak, şu bayrağımızın güzelliğine bak. Rengini şehidimizin kanından alıyor, hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Hiçbir paçavrayı kimse gelip bizim bayrağımıza eş tutamaz. Tek vatan, 780 bin metrekare ile tek vatan. Bu vatan topraklarını kimse bölemez. Parçalayamaz. Kim ki buna teşebbüs ederse, nasıl ki Cudi Dağı’nda, nasıl ki Gabar’da, nasıl ki Bester Deresi’nde, nasıl ki Tendürek’te, nasıl ki Kandil’de F 16 olduk, tank olduk, top olduk, bunları inlerinden çıkardıysak, oralarda F 16 oluruz. Bu vatanı böldürmeyiz. Tek devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden başka bizim devletimiz yok. Nerede bulursak, onlar da ya kodese ya da kaçacakları delik arayacaklar. Çünkü bu FETÖ denen alçak, bu ümmeti parçaladı. Ona fırsat vermeyeceğiz. Şu anda zannediyor ki Amerika beni burada saklar. Amerika beni tutar. O da seni bir müddet tutup saklayacak, ondan sonra da kirli bez gibi sokağa atacak. Bunu da bilesin. Onun da bütün avanesi, yurt dışına, batıya kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var. Bu bedeli ödeyeceklerdir. Kimse acıma duygusuna kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Her şeyi biz hukuk içinde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Sıkıntı varsa araştırıp soruşturuyor, kararımızı veriyoruz".

Uğur Uslubaş - Abdullah Çibir - Burak Türker - Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan

