Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra MHP’den de TL çağrısı

MHP İl Başkanı Yard. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan, parti binasında yaptığı basın açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın alışveriş merkezlerinde dükkanların döviz yerine TL ile kiralanması için yaptığı çağrıyı hatırlattı. Bu çağrıya rağmen halen kiralarda yoğun olarak döviz tercih edildiğini belirten Taşdoğan, hükumete öneride bulundu

Taşdoğan, "Döviz fiyatları bir hayli yükselmiştir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde ve Alışveriş Merkezlerindeki dövizle kira ödeyen işletmecilerimizden ciddi şikayetler geliyor. TL’nin değer kazanması için Tüm Türkiye’de kiralar TL ile alınmalıdır. Dolar ve Euro son zamanlarda rekor üstüne rekor kırmaktadır. Bu artış ise Dolar ve Euro ile kira ödeyen sanayicilerimizi ve AVM esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi’nden birine sahip olan Gaziantep’te çok sayıda sanayici bu durumdan müzdariptir. Çoğu en az 20-30 yıllık emeğin ürünü olan markalarımızın karşı karşıya geldiği sorun, değer zincirinin diğer halkalarında da istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Hala birçok bölgede kiralar döviz ile ödenmektedir. Bu duruma çözüm bulup TL’nin değer kazanmasını sağlamak gerekmektedir. Bugün sadece Gaziantep’te metrekaresi ortalama 1-1.5 dolar ve hatta organize sanayi bölgemizin bazı yerlerinde de 2 dolar olan kiralama sistemleri vardır. Örneğin 30 bin metrekare bir işletmesi olan sanayici halıcı ise 5 bin metre ya da başka değişle 5 kilometre halı üretmeli ki kirasını verebilsin. Hükümete önerimiz, kira artışları enflasyona endeksli ve TL ile olmalıdır“ ifadelerine yer verdi.

Fıstık'ta kilo bedeli sorunu

Son dönemlerde fıstık fiyatlarında yaşanan artışa da dikkat çeken MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, “Gaziantep’in tarım alanında lokomotifi olan Antep fıstığının hasadı başladı. Çiftçilere hayırlı olsun. Fıstığın kilogram fiyatındaki artış bazı tüccarları rahatsız etmektedir. Bunun yansıması olarak özellikle baklava fiyatlarında yüzde 50 artış olmuş, baklavacılar zam yapmıştır. 2016 yılında kırmızı kabuklu fıstığın fiyatı 21-22 TL iken 2017 yılında 26-28 TL’ye yükselmiştir. Baklavalık fıstık ise, 2016 yılında 62-65 TL arasında iken 2017 yılında 95-98 TL arasındadır" dedi.

Fıstık piyasasını belirleyen S.S. Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin (Güneydoğubirlik) taspiye halinde olduğunu hatırlatan Taşdoğan, "Güneydoğubirlik, artık yok. Şimdi sormak lazım, fıstığın kilosunu kim belirleyecek" diye konuştu.

Abdülkadir Güneş