Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan spor gündemine dair önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV Spor'da Rıdvan Dilmen ve Murat Kosova'nın sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden satırbaşları şu şekilde:

Benim 15 yaşımda başlayan futbolla ilişkim, sürekli olarak bir sevgiyle, ardından Kasımpaşa Kaptanpaşa Mahallesi’nde futbol serüvenimiz kağıttan futbol topu yapıp oynardık. Mahalle takımında oynamaya başladık. Orada çabuk yükseldik.

14 yaşında başlayan o süreç amatör kümeye çıkışı getirdi. Mahalle takımında Nevruz Şerif ve takım kaptanımız olan Feti Ağabeyimiz vardı. Nevruz Bey daha sonra Fenerbahçe’ye ve Şekerspor’a gitti. Feti Bey, Camialtı’nda oynuyordu. Onlar Camialtı’nda oynarken Erokspor’dayım. Forvet oynuyorum. Gole çok yakınım. Kendiler orada oynarken beni Camialtı’na tavsiye ettiler. Camialtı da o dönemde sürekli başa oynayan bir amatör kulüptü.

"7 YIL FORVET OYNADIM"

Oradan Camialtı’na amatör kümeye geçerek 7 yıl orada forvet oynadım. Hem de okuyorum. Camialtı’nda oynarken İstanbul Amatör Karması’na seçildim. Gökmen ile Yasin’in kardeşleri Doğan da bizim amatör karmanın kalecisiydi. Ali Sami Yen’in o zamanlar çimleri tam budanmış değildi. Çimi vardı. Çünkü sonraları çim mim görmek mümkün değildi; Ali Sami Yen o hale düştü. Orada amatör karmasına seçildik. Yasin Özdenak ve Gökmen Özdenak'ın kardeşleri Doğan da bizim amatör karmamızda kaleciydi.

"BİR KERE KIRMIZI KART GÖRDÜM"

Kariyerim boyunca sadece bir kez kırmızı kart gördüm. O kartı da Anadolu Hisarı Stadı'nda görmüştüm. O gün Yıldız'la oynuyorduk. Takım kaptanı olarak hakeme itiraz ettim, çıkardı bana kırmızıyı gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yabancı sayısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı sayısı hakkında açıklamada bulundu.

NTV Spor'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı sınırlaması hakkında yaptığı açıklamada, “Şu an yasa neyi gerektiriyorsa kulüplerimiz onu yapıyor. Futbol kulüplerimiz futbolcuyu ne için hazırlar? Milli takım için hazırlar. Bir kere hazırlanabilmesi için oyun süresinin fazla olması lazım. Ne kadar fazla süre alırsa milli takıma adaylık noktasında da şansı artacaktır. Bizim en güçlü takımlarımızda istikbal vadeden futbolcularımız olmazsa, oradaki şans yüzdemiz eksilir. Biz yurt dışında oynayan futbolcuları almak suretiyle takım oluşturmaya çalışıyoruz. Dünya'da da marka futbolcular seyirci çekebilmek için transfer yapmak suretiyle ciddi rakamları harcıyorlar. Benzer bir şey bizde de var. Diyelim ki 2019'a kadar anlaşmalar yapılmış. Bu anlaşmalar yapıldığına göre bunun üzerinde spekülasyon yapmaya gerek yok. He 2019'dan sonrası için federasyon tüm kulüplerle oturup masaya yatırmalı. Peki yabancı futbolcu olmasın mı? Hiç olmasın mantığı yanlış bir kere. Onların da bize katacağı çok şey var. Bir de tribünlere hareket, renklilik getirecektir” dedi.

