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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan, Çad ve Tunus'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24-27 Aralık 2017 tarihlerinde Sudan, Çad ve Tunus’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sudan, Çad ve Tunusa ziyaret

22 Aralık 2017 12:09

Cumhurbaşkanlığından ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, "Köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğumuz her üç ülkede yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ve işbirliğimizin tüm veçheleriyle ele alınmasının yanısıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir. Ayrıca, ziyaretler vesilesiyle, bu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanması planlanmaktadır" denildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri vesilesiyle düzenlenecek iş forumlarının işadamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek işbirliği imkânlarını ele almalarına fırsat oluşturacağı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Afrika ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerin devamı niteliğinde olan bu ziyaretlerin, Afrika Ortaklık Politikası kapsamında kıtayla işbirliğine derinlik kazandırılmasına yönelik iradenin somut göstergesi olduğuna dikkat çekilerek,

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Sudan ve Çad’ı ziyaretleri, Türkiye’den bu ülkelere Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması bakımından tarihi öneme sahiptir. Tunus’a yapacakları ziyaret ise, 2012 yılından bu yana Türkiye’den Tunus’a Cumhurbaşkanı seviyesinde ilk ziyareti teşkil etmektedir. Ziyarette Sayın Cumhurbaşkanımıza bakanlar, diğer yetkililer ve işadamlarından oluşan geniş bir heyet refakat edecektir" ifadesi kullanıldı. 

 

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