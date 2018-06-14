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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suruç saldırısı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suruç saldırısı hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan Suruç saldırısı açıklaması

14 Haziran 2018 22:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıufra Suruç’ta millevtekilimiz aynı zamanda milletvekili adayına ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK’lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı vaziyette, ağır olanlar var. İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmasına hazmedemeyen bunu kabullenmeyenler dün neyse bugün de aynıdır. Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da 2 kişi öldü 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejisini vazgeçmediklerini gösterir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin bu oyunu bozacaklarına inanıyorum” dedi.
 

 

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