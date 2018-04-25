Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TANAP müjdesi! Seçim öncesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, ''Sayın Aliyev seçim sonrası ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Can Azerbaycan inşallah bölgesinin istikrar abidesi olarak parlamaya devam edecektir. Azeybaycan'la müşterek çalışmaya devam edececğiz ve bu konuda kararlılığımız tamdır. Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın yakın zamanda açılışını yapacağız. Bu da dünyaya müjdemiz olsun. İnşallah haziran ayının başlarında gerçekleşecek. Güney gaz koridorunun önemli bir parçası olan TANAP, bütün Avrupa'nın enerji güvenliğine katkı yapacaktır. Azerbaycan Türkiye'de en büyük yatırımcı haline geliyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ileriye taşınması önceliktir. Bugün önemli bir adım attık. Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.'' dedi.