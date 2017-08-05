Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tek tip' elbise açıklaması

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Şu anda hem ülkemiz hem de bölgemiz için en büyük tehlike Suriye ve Irak'taki terör bataklığıdır.

FETÖ'cü alçaklar eliyle ülkemize diz çöktürebileceklerini sandılar. 15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor.

"Şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem... Badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket-pantolon olacak. Darbeciler tulum giyecek, diğerleri de ceket-pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelemeyecekler. Ve bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak. Bundan sonra şovlarını da öyle yapacaklar.