Diğer
Kategoriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tek tip' elbise açıklaması

Malatya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'tek tip elbise' tartışmalarıyla ilgili, darbecilerin tek tip tulum, teröristlerin ise pantolon ve ceket giyeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan tek tip elbise açıklaması

05 Ağustos 2017 19:12

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Şu anda hem ülkemiz hem de bölgemiz için en büyük tehlike Suriye ve Irak'taki terör bataklığıdır.

FETÖ'cü alçaklar eliyle ülkemize diz çöktürebileceklerini sandılar. 15 Temmuz ihanetine ortak olanlar şimdi mahkemelerde hesap veriyor.

"Şimdi bunlara tek tip elbiseyi getiriyoruz. Fakat bu tek tip elbise renk olarak badem var ya badem... Badem içinin koyusu bir renk olacak. İki tip olacak. Bir tulum olacak, bir de ceket-pantolon olacak. Darbeciler tulum giyecek, diğerleri de ceket-pantolon giyecek. Artık bundan sonra istedikleri gibi giyinip gelemeyecekler. Ve bunlar bu şekilde tüm dünyaya tanıtılacak. Bundan sonra şovlarını da öyle yapacaklar.

Etiketler: recep tayyip erdoğan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!