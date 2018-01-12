Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yardımcı doçent' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nin 135'inci kuruluş yıldönümü programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada Yardımcı Doçentlik konusuna değindi. Erdoğan konuşmasında şunları söyledi: “Yardımcı doçentlik unvanı ile ilgili çeşitli şikayetler vardı. Birçok yardımcı doçent kardeşlerim var. Yakın çevremde ahbaplarım var. Dinlediğimde ben de tatmin olmazdım. Bunun bir aldatmaca olduğunu da bilirdim. Yardımcı doçentliğin sadece siyasi bir karar olduğunu bilirdim. Bununla bir gönül almak, gönül çalmak. Dedik ki biz öyle bir adım atalım ki bu ara unvanı aradan kaldırıp, doktordan direk doçentliğe geçilmesini temin edecek bir çalışma yapalım. YÖK başkanımıza talimatı verdik. Doçentliğin şartları yeniden düzenlenerek inşallah büyük ihtimal önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Böylece bu sorunu çözeceğiz. Artık doktoradan sonra yardımcı doçentlik olmayacak.”

Marmara Üniversitesi 135. Kuruluş Yıldönümü etkinliği, üniversitenin Sultanahmet’te bulunan Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi’nin Türkiye’nin en önde gelen yüksek öğretim kurumları arasında yer aldığını vurgulayarak, “İlahiyat fakültemizin uluslararası alandaki gücünü ve itibarını bizzat bilen birisiyim. Pek çok milli sporcumuzun yetiştiği spor bilimleri fakültesi de kendi alanında bir markadır. Üniversitemizin önünde çok büyük hedefler bulunduğunu biliyorum. Bir mezunu ve cumhurbaşkanı olarak üniversitemize her konuda destek verdim, veriyorum. Maltepe ve Göztepe külliyelerimizle ilgili çalışmaları yakından takip ediyorum. Maltepe hamdolsun 2 bin 300 dönüm civarında bir arazi üzerinde inşallah şu andan projenin son halini de göreceğim. Maltepe’deki yer bittiği zaman gerçekten Marmara denizine nazır, külliye olarak bütün birimlerini büyük ölçüde bir araya toplayan bir üniversite olması bakımından efradını cami ağyarını mani bir külliye olarak meydana gelmiş olacaktır” diye konuştu.

"Türkiye'nin dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine onlarca kurumla girmesi lazımdır"

Marmara Üniversitesi’nin hedeflerine ulaşması için bütün mezunların birlikte çok daha fazla gayret göstermesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine onlarca kurumla girmesi lazımdır. İnanıyorum inşallah Maltepe bittiği andan itibaren Marmara üniversitesi dünyadaki ilkler arasındaki yerini de bu fiziki imkanlar beraber alacaktır. Dünyanın en eski üniversitelerine, eğitim öğretim kurumlarına sahip bir ülke olarak bize yakışan da budur” şeklinde konuştu.

"FETÖ geleceğimizi gaspetmiş, çalmıştır"

AK Parti’nin iktidara geldiği dönemde üniversitelerde yaşanan sıkıntıları hatırlatan Erdoğan, “Biz göreve geldiğimizde milyonlarca gencimizin içeri girmek için kapıda beklediği, çok azının bu mikanı elde edebildiği bir yüksek öğretim sistemi vardı. Arz talep dengesi bu kadar bozuk olunca ister istemez dershaneler gibi fırsatçı bir takım ara eğitim mekanizmaları doğmuştur. Dershaneleri ele geçiren FETÖ zihniyeti bu şekilde ülkemizi dört bir yanında en zeki öğrencileri devşirebileceği bir zemin bulmuştur. Evlatlarımız üniversiteye girişlerini kolaylaştırarak bu çarpıklığı ortadan kaldırmak için attığımız her adımda her adımda birilerinin tehditleri ile, saldırıları ile, kumpasları ile saldırıları ile karşı karşıya geldik. Başta bakıyorsunuz emniyet sistemi, öbür tarafta yargı sistemi. Buralardan tehditler. Yıllar boyu hükümet değişikliklerinde göreve gelen milli eğitim bakanıma ilk talimatım ‘dershaneleri kapatın’ olmuştur. Buna rağmen allem edilmiş, bin bir hile ve hurda ile dershanelerin varlığını sürdürmesi sağlanmıştır. En sonunda Nabi Avcı hocamızın bakanlığı bu meseleyi kökten çöze imkanı bulduk. Türkiye’nin 17- 25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişimine giden yolu dershane tartışmaları üzerinden takip etmek mümkündür. FETÖ bu milletin çocuklarına yaptığı kötülükle geleceğimizi gaspetmiştir, geleceğimizi çalmıştır ve bu ümmeti parçalamıştır” ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz yarışı artık üniversiteye girmek değil, gönlündeki bölüme yerleşme yarışıdır"

Üniversite sayısının, fakülte sayısının ve akademisyen sayısının AK Parti döneminde hızla yükseldiğini örneklerle açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi “Öğrencilerimiz için de yıllarca provokasyon vesilesi olarak kullanılan üniversite harçlarını kaldırdık. Talep eden her öğrencimize kredi ve burs verdik. Yüksek öğrenim yurtlarının yatak kapasitesini yükselterek barınma sorununa da ciddi bir çözüm getirdik. Öğrencilerimizin yarışı artık üniversiteye girme değil, gönlündeki bölüm hangisi ise oraya yerleşme yarışıdır. Kalitede yarış dönemi başlamıştır. Bu yarışta üniversitelerimize düşen görev öğrencilerimiz için en cazip fakültelere sahip olmaktır”

“Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan akademisyenlere seslenerek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Rektörlerimizde, dekanlarımızda, hocalarımızda artık bu azmi görüyorum. Kendisini bilime, öğrencilerine adayan bir hocanın elde edemeyeceği hiç bir başarı yoktur. Türkiye’de imkan sorunu, para sorunu, kaynak sorunu yoktur. Çünkü israf ekonomisini bir kenara koyan, verim ekonomisini uygulamaya koyan bir iktidar var. Bizim en önemli handikapımız bu imkanları eniyi şekilde kullanarak neticeye ulaşacak insan gücünün eksikliği sorunudur”

İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık