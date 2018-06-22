Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sistem açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ

“Yeni sistem demokrasinin ve Cumhuriyetin temel niteliği olan güçler ayrılığını zayıflatmıyor, güçlendiriyor, parlamenter sistemde hükümet meclisi çokluğundan çıktığı için aynı gücün kontrolünün de oluyordu. Hükümetten gelmeyen tasarı Meclis Genel Kurulundan geçme şansı yoktu. Hükümetle Meclisin irtibatını kopartıyoruz. Yeni sistemde bütçe dışında kanun tasarısı gönderme yetkisi bulunmuyor. Yasa teklifi yetkisi sadece milletvekillerine ait, milletvekilleri ilk defa yasama çalışması yapacak. Meclisin hükümeti denetim araçları daha da güçlendirildi. Çok daha sağlıklı bir imkan bulacak. Cumhurbaşkanı ile Meclis arasında dağıtılmış olması bu dengeyi güçlendiriyor. Yeni sistemde herkes kendi işini yapacak.”

YENİ SİSTEME İLİŞKİN

“Mevcut yapının zorlukları nedeniyle çalışmaları önemli bir bölümünü istediğimiz zamanda hayata geçiremedik. Bürokratik oligarşi hantallığı önümüze engel olarak çıktı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu engelleri ortadan kaldıracağız. Çözüm üreten, sonuç üreten devlete ve sonuç odaklı devlet olarak çalışacağız. Daha hızlı karar alıp tüm hizmetlerde sonuç odaklı olacağız. Tüm süreçlerde verim odaklı çalışacağız ve yeniliklere hızla adapte olacağız. Patenti bana ait, bundan dolayı eleştiri aldım. Adeta anonim şirket gibi devleti yönetme kabiliyeti, aynı şekilde devleti yönetelim ki hızla mesafe alalım”

ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI: KOLAY BİR ESER DEĞİL

Heyecan doluyuz coşku doluyuz. Öncelikle bu beş firmamıza çok teşekkür ederim. Kolay bir eser değil. Arazi olarak devasal bir arazi 76.5 milyon metrekarelik alanda böyle bir havalimanı tesis ediliyor.

100 BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da açılışını yapacağız. Dünya'nın ilkleri arasına girecek. 2023'ten itibaren de dünyada belki de bir numara olacak. 150 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak.

Bu havalimanı açıldığında burada 100 bin insan istidamı gerçekleştirilecek.

HAVALİMANININ İSMİ NE OLACAK?

İsim konusunu yatırımcı firmalarla beraberce alacağız.

"BUNLAR HİÇBİR ZAMAN YATIRIM TARAFTARI OLMAZ"

Dünyada siyasi tarihe baktığımızda özellikle bu komünist rejim heveslileri hiçbir zaman bu tür yatırımlara taraftar olmaz. Sabiha Gökçen'i bizden öncekiler yaptı ama işletemediler. Sabiha Gökçen'i biz işlettik ama sonra ihtiyaçlara cevap veremez oldu. Sabiha Gökçen'e de yeni bir pist daha yapıyoruz. Şuan bu yeni havalimanında 32 bin kişi istihdam ediliyor.

ABD'NİN F-35'LERİN TESLİMATINI ENGELLEME ÇABASI

Şuana kadar kararlığımız neyse bunu gösteririz. Daha da olmazsa biz kendi uçağımızı üretir hale geliriz. 4.5 ton ağırlığında bir uçak ve 1.5 ton bomba taşıyabilecek olan bir uçak üretiyoruz. Buraya geldik. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Biz bunları aşacağız.

Bizim TİKA, buna hakaret ediyor. Uluslararası medar-ı iftarımız. TİKA gibi kuruluşumuza saygısızlık yapacaksın. Oldu olacak Kızılay'ı da kapat. Bu nasıl bir mantıktır. Hızlı treni Sivas'a sokmayacakmış. Hızlı tren göçü hızlandırırmış. Sivaslı kardeşim neden bunun lüksünden istifade etmesin.

KANDİL HAREKATI

Bir hafta olmadı daha, 20 uçakla 10 noktayı istihbaratımızın verdiği koordinatlar çerçevesinde vurduk. Başarılı bir operasyondu ama Temel Efendi 'Boş dağları vuruyorsunuz, vuracaksın...' Geçen yeni bir operasyon yaptık. Bu operasyonda da istihbaratımız bunların lider kadrolarını toplantı halinde oluşlarının bilgisini verdi ve onları toplantı halinde uçaklarımız vurdu ve 35 lider kadrodan bunların adamı öldü, etkisiz hale geldi.

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