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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan YÖK üyeliği ve rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK üyeliğine Mustafa Çiçekler’i, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne ise İsmail Yüksek’i atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan YÖK üyeliği ve rektör ataması

22 Aralık 2016 21:32

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Mustafa Çiçekler’in Üniversitelerarası Kurulca yapılan seçimini, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 bendi gereğince onaylamışlardır” denildi.

Rektör atamasıyla ilgili açıklamada ise, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130 uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddeleri uyarınca, mütevelli heyetinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü üzerine, Prof. Dr. İsmail Yüksek’i atamışlardır” ifadeleri yer aldı.  

Onur Emre Durak

Etiketler: Mustafa Çiçekler, yök


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