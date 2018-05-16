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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yurda dönüş yolunda Ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan yurda dönüş yolunda Ramazan mesajı

16 Mayıs 2018 05:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının ilk sahurunu, İngiltere ziyareti dönüşü uçakta gerçekleştirdi. Eşi Emine Erdoğan ile kamera karşısına geçen Erdoğan, Türk milletinin Ramazan ayını kutladı.
Erdoğan, videodaki mesajında, “Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diyorum” ifadelerini kullandı.
Mesajında Kudüs’te yaşanan insanlık dramına da yer veren Erdoğan şunları söyledi:
“Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif'e, Kudüs'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”  

 

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