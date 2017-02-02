Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye’yi tercih eden turist sayısının ciddi miktarda arttığını söyledi. Hizmet kalitesinin de arttığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hizmet kalitemizi, ürün çeşitliliğimizi, kültürel ve tarihi birikimimizi, insan kaynağımızı en etkin şekilde kullanarak kısa vadede 50 milyar dolarlık, ardından da 2023 hedefimiz olan 86 milyar dolarlık turizm gelirine ulaşacağımıza ben inanıyorum. Ülkemiz içinde de turizm kültürünün giderek yaygınlaştığını görüyoruz. Ara tatillerde vesaire gerçekten vatandaşlarımızın turizm noktasında nasıl bir hareketlilik içinde olduğunu görüyoruz ve bu da bizi sevindiriyor. Tüm bunlar sektörün geleceği için umutlu olmamızı sağlayan hususlardır. Bu imkanları değerlendirmenin yolu yeni stratejiler geliştirmekten, yeni yollar, yöntemler, araçlar bulmaktan, kampanyalar düzenlemekten geçiyor. İlk etapta turist sayısını 8 milyon arttırarak işe başlama niyetindeyiz. Bunun için de bakanlığımız, bizzat benim himayemde sektör ile iş birliği içinde bir kampanya başlatıyor. Buradan turizmcilere ister yerli ister yabancı olsun tüm turistlere seslenmek istiyorum: ‘Türkiye en güzel denizlerin, dağların, ırmakların, toprakların, ağaçların, güneşin, yemeklerin, meyvelerin, en sıcak en içten gülümsemelerin, yeryüzünde yaşanacak en güzel zamanların ülkesidir" diye konuştu.

Türkiye’nin; tarihi, coğrafyası ve insanı ile özel bir ülke olduğunu ifade eden Erdoğan, şu ifadeleri kaydetti:

"Bizim insanımızın, topraklarımızın, genlerimizin böyle bir özelliği var. Ülkemiz Efes’den Kapadokya’ya, Sümela’dan Ani’ye, Ayasofya’dan Nemrut’tan Mevlana’ya, Selimiye’den İshakpaşa’ya dünyanın en büyük açık hava müzesidir. Edirne’den Karsa, Sinop’tan Antalya’ya, Diyarbakır’dan İzmir’e, Türkiye’nin her bir şehri ayrı güzelliklere sahiptir. Hangi milletten, hangi inançtan, hangi dilden olursa olsun herkese hitap edecek olağanüstü zenginliklerin ülkesidir ülkem. Böyle bir ülkeye sahibiz. Doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi, otantik ile moderni, geçmiş ile geleceği, deniz ile dağı, mozaik ile çiniyi, ney ile kemençeyi, kaplıca ile kayağı ve daha nicelerini sadece Türkiye’de bir arada bulabilirsiniz. Sizleri tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyoruz."

"‘Komşunu al gel’ kampanyasını başlatıyoruz"

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, ‘Komşunuzu, dostunuzu alın gelin’ çağrısında bulunan Erdoğan, "Halen yurt dışında yaşayan 5 milyon vatandaşımız var. Bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönerek hayatını burada sürdüren ancak yurt dışı ile bağlantıları halen devam eden 3.5 milyon vatandaşımız bulunuyor. Her yıl ülkelerine sıla-i rahim için gelen vatandaşlarımızın bu güzel geleneği fevkalede değerlidir ve mutlaka devam etmelidir. Şairin dediği gibi: ‘Memleket isterim gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun.’ Türkiye işte böyle bir memlekettir. Dünyanın neresine giderse gitsin hiçbir vatandaşımız ülkesi ile bağını kopartmaz. Biz yurt dışındaki vatandaşlarımızın tamamını aynı zamanda ülkemizin fahri turizm elçileri olarak da görüyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı, sıla-i rahim ziyaretine ilave olarak aileleri ile birlikte ülkemizde tatil yapmaya davet ediyorum. Akrabalarını ziyaret eden vatandaşlarımız, izinlerinden en azından bir haftasını da Türkiye evimiz, vatanımızı tanıyalım anlayışı ile turizme ayırmalıdır. Vatandaşlarımızdan sadece kendileri gelmekle kalmayıp, yaşadıkları ülkelerdeki komşularını, dostlarını, arkadaşlarını da ülkemize davet etmelerini istiyorum. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik olarak ‘Komşunu al gel’ kampanyasını başlatıyoruz. Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarımızın çevrelerindeki herkese, ‘Türkiye dünyanın en misafirperver ülkesidir, tatil için sizde gelin’ demelerini sağlayacak güzelliklere ziyadesiyle sahiptir" dedi.

Derya Yetim - Goncagül Özcan - İlker Turak

