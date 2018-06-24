Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi. Sözlerine seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, “Seçimlerin gayri resmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza Cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti. Aynı şekilde Cumhur ittifakına ve AK Parti’ye meclis çoğunluğunu vermek suretiyle yasama görevi konusunda büyük bir sorumluluk yükledi. Bu önemli günde sandık başına giderek oyunu kullanan ve vatandaşlık vazifesini bihakkın yerine getiren herkese teşekkür ediyorum. Şahsıma partime ve ittifakımıza oy veren kardeşlerimize hassaten şükranlarımı sunuyorum. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oy kullanma hakkına sahip olan kardeşlerime özellikle bu demokratik görevlerini yerine getirdikleri için şükranlarımı ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hiç kimsenin kendi başarısızlığına gizlemek için seçim sistemine gölge düşürerek demokrasiye zarar vermeyeceğini ümit ediyorum”

Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğünün Türk demokrasisinin gücünün ifadesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bugün Türkiye’nin tamamında milletimiz özgür iradesi ile sandığa gitmiş oyunu kullanmış, kendisi ve ülkesi için tercihini yapmıştır. Seçimleri ülkemizin her yerinde büyük bir olgunlukla tamamlanmış olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Demokrasilerde seçimler bizatihi varlıkları ile herkesin kazandığı günledir. Bu sebeple seçime katılan tüm Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarını ayrıca tebrike diyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığına gizlemek için seçim sistemine ve sonuçlarına gölge düşürerek, ülkemizin demokrasisinin bu büyük gücüne zarar vermeyeceğini ümit ediyorum” diye konuştu.

“Ülkemize hala şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum”

Seçimlere rekor bir katılımın gerçekleştiğinin vurgulayan Erdoğan, “Seçimler rekor bir katılımla sonuçlanmış olmasının milletimizin bize ve tüm dünyaya çok önemli bir mesajı olarak görüyorum. Mesaj gayet açıktır. Türkiye yüzde 90’lara yaklaşan seçimlere katılım oranı ile tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Bugün dünyada yüzdü 30, yüzde 40, 45, 50 bu civarlarda katılımlarla seçimlerin yapıldığı ülkeler kendilerini demokrat olarak tanıtırken Türkiye yüzde 90’lara varan katılımla demokrasi dersini icra etmiştir. Kendi ülkelerindeki seçimlerde yüzde 50’yi bulmayan katılım oranlarıyla ortaya çıkan sonuçları demokratik kabul edip, ülkemize hala şaşı bakanları, bu sonuçları çok iyi okumaya davet ediyorum. Milletimiz 24 Haziran demokrasi zaferini bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye’nin bir demokrasi sınavından daha başarı ile çıkması için yüksek gayret göstere Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarına, parti müşahitlerine kadar herkese teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları dolayısıyla bizleri arayan, aramak için haber gönderen dost ve kardeş ülkelerin tüm devlet başkanlarına, dost ve kardeş halkların tamamına şükranları sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Seçim döneminde yaşanan gerginlikleri geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır”

Milletin Türkiye’ye bir istikamet gösterdiğini söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bundan sonra Cumhurbaşkanı ile meclisi ile bizim için daha çok çalışma zamanıdır. Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır. Milletimizin bu seçimde bir kez daha teyit ettiği mesaja uygun şekilde tüm kurum ve kuralları ile demokrasiye olan bağlılığımızı, hak ve özgürlükleri geliştirme kararlılığımızı önümüzdeki dönemde güçlendirerek sürdüreceğiz. Buradan tüm milletime her fırsatta verdiğim şu sözü hatırlatma isterim. Geçtiğimiz 16 yılda vesayet güçleriyle, cuntalarla, darbecilerle, siyasi ekonomik tetikçilerle yaptığımız mücadelelerle, ülkemizi demokraside ve ekonomide getirdiğimiz yerde geriye gidiş asla söz konusu olmayacaktır.

Tam tersine Türkiye’nin her alanda daha da ileriye gitmesi için mücadele vermeyi sürdüreceğiz. Geçmişte her ne sebeple olsun ötekileştirilmiş vatandaşlarımız, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak demokrasiden ekonomiye tüm imkanlardan sonun kadar istifade etmeye devam edecekler. Bu ülkede hiç kimseni kökeninden, inancından, hayat biçiminden dolayı horlanmasına, haklarının kısıtlanmasına, özgürlük alanını daraltılmasına asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizi daha da güçlendirmek, zenginleştirmek ve ortaya çıkan refahı milletimiz tüm fertlerine adil şekilde paylaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizden aldığımız bu destekle sınırlarımız içinde ve dışında ülkemizi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmeye çalışanlara cevabımızı, çok daha güçlü şekilde vermeyi sürdüreceğiz.”

“Terör örgütlerini pençesinden kurtardığımız Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden, bize durmak yok”

24 Haziran’da milletin sadece Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmediğini aynı zamanda yeni yönetim sistemini de fiilen hayata geçirdiğini belirten Erdoğan, “Anayasa değişikliği ile uyumlu şekilde gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek mevcut mevzuatın ayıklanması, gerek yeni yönetim sisteminin mimarisinin kurulması konusunda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Şimdi yemin törenine kadar bu hazırlıkları bir kez daha gözden geçirecek ve yeni sistemi süratle hayata geçireceğiz. Gayemiz bu dönemde ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmaktır. Milletimize taahhüt ettiğimiz projelerimizin her birini titizlikle takip edecek ve söz verdiğimiz şekilde hizmete sunacağız. Üretimi ile ihracatı ile, istihdamı ile, Kanalistanbul’u ile, otomobili ile savunma sanayi ürünleri ile tüm projeleri ille ülkemizi geleceğe taşımak için gece gündüz çalışacağız. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe reform ihtiyacımız hiç bitmeyecektir.

Anayasa ve yasalarımızda yeni yönetim sistemimizi tabii sonucu olan değişiklikleri meclisimizde iş birliği içinde devam ettireceğiz. Yargımızın tarafsız ve bağımsız niteliğini güçlendirerek itibarını arttırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Hak ve özgürlüklerde yeni ihtiyaçlara uygun açılımları sürdürmek konusunda kararlıyız. Milletimiz bize verdiği ülkeyi yönetme emanetini namusumuz bilip mücadele etmeye devam edeceğiz. Vesayetin, darbecilerin, siyasi ekonomik tetikçilerin, terör örgütlerini pençesinden kurtardığımız Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri haline getirmeden, bize durmak yok. ‘Yürüyeceksin millet yürüyecek arkadan’ diyen şairin işaret ettiği gibi biz ülkemizi iyi yönettiğimizde milletimizi daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Demokrasi bayramımıza oyları ile mücadeleleri ile katkıda bulunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Doğancan Cesur - Murat Ergin - Ufuk Kıvık

