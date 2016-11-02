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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran belgesel

İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 15 Temmuz Kadınları belgeseli gösterimi sırasında gözyaşlarına boğuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğanı duygulandıran belgesel

02 Kasım 2016 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran belgesel - Tıkla İzle

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü 6. Bakanlar Konferansı Conrad Otel’de gerçekleştirildi. Konferansa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve eşi Özleyiş Topbaş, Dr. Esra Albayrak, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve davetliler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta “15 Temmuz Kadınları” isimli bir belgesel gösterimi yapıldı. Gösterim sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
 

Mustafa Bakırhan-Sadık Kahraman

Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan


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